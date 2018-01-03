台民调:年轻人认为自己是“中国人”比例有所提高

原标题 岛内民调：“台湾人”认同度创新低，“中国人”认同度在增加

[环球时报综合报道]岛内《天下》杂志2日发布年度民调，发现“台湾人认同度”创5年新低，岛内20到29岁的年轻人认为自己是“中国人”的比例有所提高。

《天下》杂志每年都会对岛内民众进行“国族认同”调查，今年的调查结果出现变化。被问到“你认为自己是台湾人、中国人，或都是？”时，认为自己是“台湾人”的岛内民众比例虽仍过半（56.4%），但却是近5年新低，有34.1%的受访者回答“都是”，占比是历年新高。调查称，20到29岁的民众，2017年调查时自认“台湾人”的比例为76.7%，30到39岁的受访者则占66.8%；但到了2018年调查时“双双萎缩”，前者降至72.7%，后者降至59%，可见，台湾年轻的“天然独”不再是铁板一块。其中，20到29岁的年轻一代，自认为是“中国人”的比例从1.1%提升到4%，30到39岁的受访者则往“（两者）都是”选项移动，从27.3%增长到36.7%。（魏允平）

责任编辑：张岩