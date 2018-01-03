香港“辱国议员”控罪表证成立 罪成最高可判5年

原标题：港“辱国议员”冲击立会案控罪表证成立 罪成最高可判5年

[环球时报综合报道]“港独”组织“青年新政”成员梁颂恒及游蕙祯，前年连同3名助理企图闯入立法会会议室，被控非法集结。香港法庭2日裁定5人控罪表证（表面证供）成立，4日继续审讯。

香港网媒“香港01”2日报道称，游蕙祯及梁颂恒的代理律师当天在庭上表示，案发期间，梁、游二人依然为合法的民选议员，立法会保安没有权力阻挡他们进场开会。但控方律师反驳，终审庭判决有关梁、游被取消议员资格的案件中，判词已表明当梁、游以他们的方式进行宣誓时，就已被取消议员资格。即使二人当时有立法会议员资格，控方也有足够证据证明他们涉及非法集结等罪行。裁判官其后裁定5名被告表证成立，5人需要答辩。

游蕙祯、梁颂恒于2016年10月12日在立法会宣誓就职时的辱国言行，引起全球华人声讨，此后两人被判定宣誓无效，被禁止进入立法会会议厅。但两人于同年11月2日连同3名助理、义工在立法会门外集结，并冲击立法会，导致6名保安员受伤需要送院。其后警方拘捕游、梁等5人，控以一项参与非法集结及一项企图强行进入的交替控罪。根据香港《公安条例》第18条，“非法集结”一经定罪，最高可被判刑5年。

游蕙祯及梁颂恒被取消立法会议员资格后，立法会去年10月正式提请法院，向两人追讨薪酬津贴共186万港元，但两人至今未归还。（张利）

责任编辑：张岩