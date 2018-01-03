港媒:处理两岸关系黄金时间蔡英文马英九都错过了

原标题：蔡和马都错过一件事？ 港媒：处理两岸关系黄金时间 蔡英文显然错过了…

蔡英文（左）和马英九（右）

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文在年终之际，脱口说出“不相信大陆会对台湾动武”的表态，让岛内一惊。香港中评社3日发表评论称，蔡英文如此对两岸关系进行表态，意味着她要转向愈来愈困难。蔡英文已错过了在党内处理两岸问题的黄金时间。所谓的领导人“百日定江山”，事实上，蔡英文早已错过了在最有利条件下，做最一件最重要的事。那就是处理两岸关系的黄金时间，蔡英文显然错过了。而更严重的是，如果继续放着不处理，还会更糟。

评论称，台湾的民选领导人在当选之初，通常是支持度最高、气势最旺的时候，之后就会走低，不会更高。因此，若能趁着支持度最高的时候，把困难的、棘手的事完成，将可为未来的施政打下厚实基础。

文章认为，蔡英文目前正面临这样的困境，她在2016年以56%得票率当选台湾地区领导人，但亲绿智库去年12月15日发布的民调显示，蔡英文的满意度仅剩下28.8%，几乎崩掉一半。且另一亲绿智库“台湾民意基金会”去年12月31日的民调显示，61%的台湾民众不满意蔡英文对大陆军机绕台的回应，这两个数字都源于蔡英文的两岸政策，若不是蔡英文无法稳定两岸，也不会出现两岸剑拔弩张的情况和大陆军机频繁绕台举动。

但诸如外界好奇的台当局强硬的“去中国化”作为，究竟是蔡英文本人“铁杆独”？还是被“独派”所操控？抑或相互为用？评论称，不论如何，蔡英文目前确实是撞了墙，她也想办法要处理，但在各种解套方案中，她似很难存在“接受一中”这个选项。原因在于，年底的“九合一”地方选举马上就要来了，“台独”已被民进党、绿营参选人操作成获取选票的工具，一放掉，整个民进党政权可能会崩塌。蔡英文的施政满意度目前连30%都不到，她只能在口头说“不会暴冲”、“维持两岸现状”之间苦撑待变，尽量维稳。

因此，评论称，回过头看，蔡英文处理两岸最容易转身的时间应是2016年5月上任之初，她大选拿到56%的选票，民进党在113席的“立法院”拿到68席，占了约60%。至少在上任的前几个月，她与民众、“独派”都还在蜜月期。若能把握“百日定江山”，上任之初便把“中华民国宪法”的“一中”定位诠释得更清楚，稳下两岸关系，现在就不会那么难受，自然也不会发生两岸官方交流全面叫停、大陆军机绕台等事。错过了黄金时段，内外情势愈来愈窘迫，蔡英文也就愈来愈难转身。

但出现这样的情况，并非只有蔡英文一人。作为台湾地区前领导人的马英九也难究其责。

评论说，马英九八年任期虽以2015年11月7日卸任前夕的两岸领导人会谈历史留名，但也强烈被质疑，没有把陈水扁任内的“去中国化”教科书扭转过来，并在人事与政策上让“独派”力量得以在行政系统找到喘息空间。而对于马英九八年的功过，不少蓝营学者都感叹，2008年马英九拿下58%选票当选之初，国民党在113席“立委”拿下81席，超过7成，挟着超强的高人气、全面执政的超强实力，理应是不论做什么都能达阵；但马英九裹足不前，导致后来节节败退，蔡英文接手后，整个掀掉、转向，“去中国化”引擎马力全开。

最后，评论指出，台湾地区领导人的巅峰在当选之日，之后一路下滑，快到让人无法想像。蔡英文现在的28%会不会因两岸政策搞不定一路失血，可能性极大。而蔡英文错过了处理两岸关系的黄金时间，现在的问题更在于，继续放着不处理，还会更糟。

责任编辑：张迪