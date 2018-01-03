民进党议员参选人竞选看板现日文 遭讽:去日本选

原标题：民进党议员参选人竞选看板惊现日文 网友讽：到日本去选不就好了！

民进党市议员的竞选看板上出现日文

[环球网综合报道]台北中正万华区的市议员选举，绿营新人角逐者众多。其中，台北市前议员陈嘉铭儿子陈彦丞的竞选看板设计引发强烈争议。有网友发现，看板上除了写下“题目：我的愿望”外，下方还有一行日文。网友讽刺，“难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样媚日？”也有网友痛批，“这种创意不如你就到日本去选不就好了”。

据台湾联合新闻网1月3日报道，陈彦丞在西门町街头的大型竞选看板，上头写着斗大的标题“题目：我的愿望”下方配有一行日文字，引发网友岛内热烈讨论。尽管有留言称赞“设计感十足”，但立即被网友一针见血质疑，在台湾选举为何要放上日本文字？

有网友在脸书（Facebook）上表示，行经西门町被该看板“吸引”，他说选个市议员有必要用日文标注吗？难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样的“媚日吗”？

“如果以为这只是这个政党的偶发事件的话，那恐怕是错误的”。该网友质疑，“驻日代表”（谢长廷）有在为台湾发声吗？前一阵子他不是一直在鼓吹日本核食。“驻日代表”面对日本官员时，是不是卑躬屈膝呢？台中最近是不是在恢复日本“鸟居”呢？该网友直言，“在这样的政党领导下，我们还有尊严吗？难道我们现在还处在“殖民”时期吗？”

脸书粉丝专页“蓝白拖的逆袭”也贴文表示，这种创意不如就到日本去选不就好了？

对于看板所引发一系列的惹议，陈彦丞宣称，他过去曾在日本留学，也曾担任过日语教学教师，他说这些经历都间接促成他想参选的动机，所以想把自己的背景放进看板里，因此才在看板标语里加进日文字。

责任编辑：张迪