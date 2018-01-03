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民进党议员参选人竞选看板现日文 遭讽:去日本选

民进党议员参选人竞选看板现日文 遭讽:去日本选
2018年01月03日 18:18 环球网
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　　原标题：民进党议员参选人竞选看板惊现日文 网友讽：到日本去选不就好了！

民进党市议员的竞选看板上出现日文民进党市议员的竞选看板上出现日文

　　[环球网综合报道]台北中正万华区的市议员选举，绿营新人角逐者众多。其中，台北市前议员陈嘉铭儿子陈彦丞的竞选看板设计引发强烈争议。有网友发现，看板上除了写下“题目：我的愿望”外，下方还有一行日文。网友讽刺，“难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样媚日？”也有网友痛批，“这种创意不如你就到日本去选不就好了”。

　　据台湾联合新闻网1月3日报道，陈彦丞在西门町街头的大型竞选看板，上头写着斗大的标题“题目：我的愿望”下方配有一行日文字，引发网友岛内热烈讨论。尽管有留言称赞“设计感十足”，但立即被网友一针见血质疑，在台湾选举为何要放上日本文字？

　　有网友在脸书（Facebook）上表示，行经西门町被该看板“吸引”，他说选个市议员有必要用日文标注吗？难道选的是日本特别行政区议员？有需要这样的“媚日吗”？

　　“如果以为这只是这个政党的偶发事件的话，那恐怕是错误的”。该网友质疑，“驻日代表”（谢长廷）有在为台湾发声吗？前一阵子他不是一直在鼓吹日本核食。“驻日代表”面对日本官员时，是不是卑躬屈膝呢？台中最近是不是在恢复日本“鸟居”呢？该网友直言，“在这样的政党领导下，我们还有尊严吗？难道我们现在还处在“殖民”时期吗？”

　　脸书粉丝专页“蓝白拖的逆袭”也贴文表示，这种创意不如就到日本去选不就好了？

　　对于看板所引发一系列的惹议，陈彦丞宣称，他过去曾在日本留学，也曾担任过日语教学教师，他说这些经历都间接促成他想参选的动机，所以想把自己的背景放进看板里，因此才在看板标语里加进日文字。

责任编辑：张迪

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