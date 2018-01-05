俄罗斯鞋厂大火致10人死亡续：涉嫌非法生产

新京报快讯（记者曾金秋）当地时间1月4日，俄罗斯新西伯利亚州一鞋品仓库发生火灾，致10人丧生，死者中有7名中国公民。据俄新社消息，当地紧急情况部门称，该鞋厂涉嫌非法生产。

据俄新社报道，俄罗斯紧急情况部新西伯利亚州分局发布消息称，在日前的火灾中造成10人遇难、设在新西伯利亚市郊区机库内的鞋厂，涉嫌非法生产。

消息援引紧急情况部新西伯利亚州分局副局长阿列克谢·布雷兹加洛夫的话称：“该建筑物没有按照规定程序投入使用，违反了俄罗斯联邦法律的要求，被用于鞋类生产。”俄罗斯紧急情况部新西伯利亚州分局代表指出，火灾中遇难的人员试图自己扑灭“易燃物”引发的大火，厂房内有非常多的可燃材料。

此前，当地地方调查委员会发言人曾表示，当局已经对事件展开刑事调查。一位紧急情况反应小组消息人士也曾表示，受害者可能不熟悉安全基本规则。

另据中国驻俄大使馆消息，1月4日，获悉火灾事故发生后，中国驻叶卡捷琳堡总领馆第一时间派工作组抵达事故发生地。

经现场核实，发生火灾事故的鞋厂法人代表系俄罗斯籍公民，并确认火灾事故中遇难的7名中国员工与俄方提供的遇难者信息一致，另有1名中国员工在火灾事故中受轻伤。工作组再次敦促俄方尽快查明火灾事故原因，妥善保存遇难者遗体，并做好善后工作。

新京报记者还从当地一名华人处获悉，今日，涉事工厂已经陆续将工人安排回国，遇难者家属已经被通知前往新西伯利亚，目前正办理相关手续。

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