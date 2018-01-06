原标题：12306大数据显示 90后大多选择高铁出行
央视网消息：随着我国高铁运营的总里程数突破2.5万公里，高铁正成为春运交通工具中不可或缺的重要组成部分之一。从春运车票首日发售情况看，越来越多的旅客选择高铁出行。这其中，90后是主力。
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