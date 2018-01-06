湖北省气象局启动Ⅲ级应急响应应对低温冰冻天气

新华社武汉1月6日电（记者陈俊）湖北省气象局6日晚发布预告，新一轮雨雪过程已拉开序幕，湖北西部及北部地区将再度出现中到大雪，湖北省气象局当晚启动重大气象灾害（低温、冰冻）Ⅲ级应急响应。

据悉，4日以来，湖北省有30多个县（市、区）平均气温低于0℃。7日开始，将受另一股冷空气影响，湖北省气温进一步下降，未来十堰、襄阳、荆门、随州、恩施、宜昌、荆州、孝感、潜江、仙桃、武汉北部、黄冈等中北部地区极端最低气温可达-14℃至-8℃，平均气温达-6℃至-2℃。

气象局提示：一要切实做好监测预报预警，重点关注极端低温的预报，同时及时发布暴雪、低温、大雾、大风、道路结冰等气象灾害预警信号；二要针对交通、农业、电力、城市运行、能源调度等敏感行业开展专业气象服务；三要加强值班值守，严格执行24小时值守班制度，保证通讯畅通；四要做好气象业务保障和后勤保障，确保业务系统稳定运行和应急工作正常开展。

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