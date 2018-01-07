今冬流感高发 超前三年同期水平

原标题：今冬流感高发 超前三年同期

央视网消息：入冬至今，国家卫计委监测发现：近期我国南方和北方，都已经进入了流感冬季高发季节；国家重点监测流行病的哨点医院报告流感病例高于过去三年同期水平。

从17年11月份至今，全国多个城市陆续迎来流感高峰，导致医院的门诊量明显增加。河北省儿童医院呼吸科，病人数量创历史新高；西安市儿童医院的门诊病人数量突破历史极值；而在广州的珠江医院，连急诊医生都得了重感冒，医院不得不贴出告示。当地市民张阿姨的孙子因为发烧前来看病，没想到人满为患。

责任编辑：张义凌