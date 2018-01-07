4年造60艘导弹艇对抗大陆?台官员:可和渔船混一起

原标题：4年造60艘微型导弹突击艇对抗大陆？台官员称“突发状况”下可和渔船混在一起

导弹快艇（来源：自由时报）

岛内绿媒近来频频渲染大陆军机绕台。台“自由电子报”7日报道称为应对大陆，台“参谋总长”李喜明提出研发45吨隐形微型导弹突击艇的构想，宣称在“突发状况”下，可以和民用渔船混在一起，达到“不对称作战”的效果。

报道称，李喜明此前声称要建造不具有战斗系统与雷达的突击艇，搭载两枚反舰导弹，外型采用渔船或游艇的造型，借此混淆“敌军”，再“趁胜追击”，攻击对方大型登陆舰。台防务部门将其作为”不对称作战方式“的一环，该微型导弹突击艇的构想交由台“中科院”筹划。

台“中科院”在本月5日举办首场说明会，特别说明微型导弹突击艇外型以及作战能力，这款突击艇具船体外型具雷达隐形（RCS）造型设计，采用游艇外观造型，可与渔船混在一起，一旦突发状况可采“不对称作战”。

据在场说明官员透露，这项计划目前还在评估中，并未完成建案，举行说明会主要是要听取岛内造船业的意见与成本估算，是否能执行还需评估。报道称，若构型定案编列预算执行，最快4年内可筹建完成60艘隐形式微型导弹突击艇。

对于台当局的“小动作”，国台办发言人安峰山此前曾表示，两岸关系和平发展才是台海和平稳定的根本保障。搞“台独”分裂对台海和平稳定是最大的威胁。在当前两岸的实力对比日益悬殊的现实下，搞对抗、搞“以武拒统”是没有出路的。台湾方面只有放弃“台独”立场和敌对思维才能真正维护台海和平稳定。

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