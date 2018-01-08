原标题：郎永淳醉驾拘役3月 现已刑满释放

新京报快讯（记者左燕燕）1月8日，网上曝出郎永淳的朋友圈，他更新了动态，还和友人积极互动。这是郎永淳醉驾被拘后首次更新。新京报记者从警方知情人处获悉，郎永淳现已刑满释放。

据新京报此前报道。2017年10月5日22时40分许，郎永淳驾驶小型越野客车，在北京市朝阳区西大望路八王坟路口发生交通事故。经交管部门对其进行酒精检测，发现其血液内酒精含量为207.9毫克/100毫升。

10月6日，郎永淳因涉嫌危险驾驶罪被北京市公安局朝阳分局依法刑事拘留，后被北京市朝阳区检察院提起公诉。

11月3日上午，北京市朝阳人民法院官方微博对郎永淳危险驾驶案判决结果进行公示，被告人郎永淳犯危险驾驶罪被判处拘役三个月，并处罚金四千元。

责任编辑：张建利