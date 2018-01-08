原标题：民航局拟出规定 机票默认搭售行为最高罚3万

新京报快讯 （记者郭超）今天，交通运输部网站上，发布了民航局起草的关于《民航旅客国内运输服务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。这份规定也被行业内称为“民航消费者保护法”。其中对民航搭售、超售问题作出具体规定，默认搭售行为最高可罚3万。

新京报记者在征求意见稿中发现，此前被消费者诟病的民航机票默认搭售其他服务的行为有望被禁止，意见稿称：“承运人或者销售代理人在销售客票时，不得以默认选择方式为旅客做出购买付费服务的选择。”也就是说，此前在某些航空公司网站、旅游网站上买张机票要强制搭售一份保险，或者默认搭售租车、酒店服务的行为今后有可能被禁止。针对“默认搭售”问题，新规定明确承运人或销售代理人若违反相关规定，将被民航行政机关给予警告，并处1万元的罚款；情节严重的，处2万元以上3万元以下的罚款。

而对于航空公司超售行为，在征求意见稿中也有明确的规定。不少乘客遇到过这样的情况，办理登机手续时，被航空公司告知，机票超售，无法登机。超售是航空公司减损的一种常用手段，他们会在部分容易出现座位虚耗的航班上，进行适当的超售。

征求意见稿对超售行为给予了更具体的操作要求，明确了航司的义务，包括制定、告知并执行征集自愿者程序、优先登机规则、自愿放弃行程及被拒绝登机旅客的服务标准及补偿办法等内容。同时，还明确了航司除对自愿放弃行程或者被拒绝登机的旅客进行补偿外，还需为后续航班时间与原航班间隔超过2小时的旅客提供免费餐食、为间隔超过6小时的旅客提供免费住宿。

新京报记者发现，按照民航局对新的征求意见稿的说明，《客规》的修订在完善规范客票销售、变更、退票、乘机、行李运输和超售等业务环节时应当充分体现“真情服务”的要求。

责任编辑：张玉