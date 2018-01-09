原标题：中国曾欲采购乌克兰号巡洋舰？俄媒曝光其中内幕

[环球网军事1月9日报道]“今日俄罗斯”电视台网站1月8日发表题为《竹篮打水一场空：基辅为何没能卖掉苏联未建成的“乌克兰”号导弹巡洋舰》的报道称，尼古拉耶夫造船厂工会主席尼古拉·戈洛夫琴科指责乌克兰政府不愿努力变卖“乌克兰”号导弹巡洋舰。文章称，乌克兰政府不止一次地向中国、俄罗斯和印度兜售这艘苏联未建成的军舰，但未能成功。

“乌克兰”号是1997年黑海舰队分家后乌方得到的唯一导弹巡洋舰（苏联1164型巡洋舰）。它于1990年下水，未建成状态已经维持了近30年。

文章称，2002年，基辅与北京举行谈判，有意将“乌克兰”号连武器装备一起卖给中国，其中包括先进的雷达侦察系统和S-300“堡垒”防空导弹系统。然而，合同条件没有谈妥。乌克兰媒体普遍认为，某个国家阻挠了交易。根据双边保证书，俄乌应共同解决向第三国转交苏联黑海舰队武器装备的问题。

2017年3月，乌总统波罗申科下令拆除“乌克兰”号的舰载武器。乌打算迅速出手这艘军舰，用得到的钱清偿对尼古拉耶夫造船厂职工的欠款，然后再建造两艘快艇。2017年12月，乌国防部宣布，海军不再需要“乌克兰”号。这个决定事实上终结了是否需要保留这艘巡洋舰的问题。

戈洛夫琴科证实，中国和印度都对“乌克兰”号感兴趣，但乌政府没有批准出售。他认为，操纵乌领导层的“西方朋友”阻碍了交易。

责任编辑：张迪