北京民政局取缔非法组织“全国正义慈善联盟”

原标题：非法组织“全国正义慈善联盟”被北京市民政局取缔

新京报快讯（记者 吴为）近日，北京市民政局作出决定，对非法社会组织“全国正义慈善联盟”进行取缔。今日（1月9日），北京市民政局执法人员对“全国正义慈善联盟”非法社会组织负责人依法送达取缔决定书。

北京市民政局执法人员于近期接群众举报，立即对“全国正义慈善联盟”展开立案调查。经调查取证显示，“全国正义慈善联盟”于2017年2月8日成立，设有主席、执行主席各1名，副主席2名，其未经民政部门批准，擅自以社会组织名义开展活动。此非法社会组织在互联网上发布章程及会议信息。北京市民政局执法人员在调查取证中了解到“全国正义慈善联盟”于2017年10月11日，在北京市顺义区裕民大街32号丽屋酒店召开会议，并在其会议现场摆放印有“全国正义慈善联盟”字样的桌旗及旗子。

北京市民政局相关负责人表示，2018年，北京市民政局将落实全面监管、严格监管、常态监管要求，聚焦重点领域开展全市范围执法专项行动，对非法社会组织容易出没的各类展会开展现场监察。同时，加强与相关部门的协同联动，重拳打击打着服务“一带一路”、“军民融合”、“京津冀协同发展”等国家战略旗号扰乱首都社会稳定、影响首都社会组织管理秩序的非法社会组织。力求维护党和国家声誉，维护人民群众合法权益，净化首都社会组织发展环境。

针对非法社会组织频繁活动现状，北京市民政局建议社会各界在与社会组织开展合作时，要先登陆中国社会组织网（网址：http://www.chinanpo.gov.cn/ ）和北京市社会组织公共服务平台（网址：http://bjmjzz.bjmzj.gov.cn/）进行查询，验证社会组织的合法身份，避免上当受骗。如发现有人未经登记，打着社会组织旗号在京开展活动，立即拨打北京市民政执法举报电话96156进行举报。

责任编辑：桂强