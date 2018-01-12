2017北京CPI上涨1.9% 食品价格自2003年以来首降

原标题：2017年北京CPI上涨1.9% 食品价格自2003年以来首降

新京报快讯（记者沙璐）今日（1月12日），国家统计局北京调查总队、北京市统计局公布数据显示，2017年12月份，北京市居民消费价格总水平同比上涨2.2%，环比上涨0.5%。2017年全年，北京市居民消费价格总水平比上年上涨1.9%，涨幅比2016年提升0.5个百分点。

从环比看，CPI由负转正。统计部门分析，上涨主要由食品价格上涨拉动。食品价格上涨2.4%，影响CPI环比上涨0.36个百分点。受低温雨雪等天气影响，鲜活食品生产和运输等成本有所上升，价格出现上涨。其中，鲜菜、鲜瓜果、鸡蛋和畜肉价格分别上涨7.9%、7.2%、5.4%和1.3%，共影响CPI环比上涨0.32个百分点。

非食品价格环比上涨0.1%，影响CPI上涨0.12个百分点。其中，受国际原油价格上涨影响，12月汽柴油价格环比分别上涨2.0%和2.2%，共影响CPI上涨0.04个百分点。圣诞元旦双节前后，旅游出行需求有所上升，12月旅游社收费价格环比上涨2.9%，影响CPI上涨0.07个百分点。

从同比看，涨幅较上月提升0.2个百分点。数据显示，12月份食品价格下降0.4%，影响CPI下降0.06个百分点。其中，猪肉、鲜菜价格分别下降4.7%和13.9%，鲜瓜果和鸡蛋价格分别上涨4.0%和16.1%。非食品价格上涨2.7%，影响CPI上升2.31个百分点。其中，医疗保健价格上涨7.1%，居住价格上涨4.4%，其他用品和服务价格上涨2.5%，教育文化和娱乐价格上涨2.2%，生活用品及服务价格上涨1.1%，交通和通信价格上涨1.0%。

2017年全年CPI上涨1.9%，涨幅比上年提升了0.5个百分点。非食品价格上涨2.4%，涨幅比上年提升1.4个百分点，主要受服务价格涨幅提升影响。其中，服务价格上涨4.7%，涨幅比上年提升2.0个百分点；工业消费品价格下降0.4%，降幅比上年收窄0.8个百分点。食品价格下降0.6%，是2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多的影响。2017年，猪肉和鲜菜价格分别下降6.2%和10%。

责任编辑：霍宇昂