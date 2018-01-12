工行黑龙江分行13家机构违规售对公理财 罚3400万

原标题：工行黑龙江分行13家分支机构违规销售对公理财 被罚3400万 |新京报财讯

新京报快讯（记者 侯润芳）今日晚间，黑龙江省银监局发布消息称，2015年6月以来，中国工商银行（下简称“工行”）黑龙江省分行辖内13家分支机构多次违规销售对公理财，对工行黑龙江省分行及所辖13家二级分行及责任人予以累计3400万元罚款。

据黑龙江银监局消息，上海银监局在现场检查中发现，工行黑龙江省分行6支、金额54.7亿元理财产品涉嫌违规，银监会遂责成黑龙江银监局和工行进行全面核查。通过监管部门检查和该行自查发现，自2015年6月以来，工行黑龙江省分行辖内13家分支机构多次违规销售对公理财，虽已全部结清，未形成实质损失，但暴露出省分行及其辖内分支机构经营管理存在严重问题。

2018年1月11日，黑龙江银监局查处了工行黑龙江省辖内分支机构违规对公理财事件。“按照过罚相当原则，依法对工行黑龙江省分行及所辖13家二级分行及责任人予以累计3400万元罚款，其中机构罚款3310万元，高管人员罚款90万元，”黑龙江银监局表示，给予15名高管人员取消任职资格、警告等处罚，并责令工行黑龙江省分行按照党规党纪、政纪和内部规章，对有关责任人给予纪律处分。

此外，黑龙江银监局对内部监管履职不力人员进行了执纪问责。

黑龙江省银监局今日公布的信息还显示，除了黑龙江省银监局，齐齐哈尔 牡丹江、佳木斯、大庆、绥化、双鸭山、伊春、七台河、鹤岗、黑河、大兴安岭等地银监分局也公布了相应的处罚信息。其中，工行齐齐哈尔分行、工行大庆分行、工行黑龙江分行营业部因越权私售对公理财产品，违规修改合同文本销售对公理财产品，分别被罚1040万元、880万元、680万元。

责任编辑：张玉