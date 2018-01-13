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中国互金协会：迅雷“链克”是变相ICO

中国互金协会：迅雷“链克”是变相ICO
2018年01月12日 23:52 新京报作者：刘景丰
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　　新京报快讯（记者刘景丰）今天（1月12日），中国互联网金融协会在官网发文称，以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。呼吁消费者和投资者不要盲目跟风炒作。

　　文中称，2017年9月，在中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出，代币发行融资（ICO）行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动，任何组织和个人应立即停止从事ICO。

　　此后10月以来，以IMO模式（以矿机为核心发行虚拟数字资产）发行的“虚拟数字资产”，包括链克、流量币、BFC积分等出现。以迅雷“链克”为例，发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务，本质上是一种融资行为，是变相ICO。同时，迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式，吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

　　协会呼吁，消费者和投资者应认清相关模式的本质，增强风险防范意识，理性投资，不盲目跟风炒作。对于IMO模式以及各类通过部署境外服务器继续面向境内居民开办ICO及“虚拟货币”交易场所服务，发现涉及非法金融活动的，可向有关监管机关或中国互联网金融协会举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。

　　近日，国内区块链行业再度火热，成为资本竞相追逐的领域之一。多家互联网企业相继推出区块链相关项目，发行相关代币。其中人人公司在1月2日曾发布白皮书，公布名为RRCoin人人币的计划细节。随后该项目曝出被监管层约谈，项目“翻车”。

责任编辑：刘德宾 SN222

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