台当局拟将防务开支提至834亿元 台媒:穷兵黩武

原标题 台当局拟将防务开支提至837亿 台媒：走上穷兵黩武 台湾恐难承受

[环球网综合报道]台当局日前被曝持续增加防务预算，在2025年前，台年度防务预算预计至少增加20%，达3817亿新台币(约合834亿人民币)。此前，台湾地区领导人蔡英文曾在年终记者会上表示“防务预算将在合理范围内稳定成长”，还在出访南太平洋期间承诺AIT（美国在台协会）主席莫健“未来每年防务预算支出和前一年相比会有2%成长”。台湾“中时电子报”13日发表评论称，由此可见，蔡英文（对防务预算的表态）绝非空穴来风。

评论称，大陆从未声明正式放弃武统可能性，不可讳言，维持基础防务仍是台湾生存之根本命脉。但倘若要年年增加防务预算，使得两岸陷入军备竞赛，真的对台湾好吗？又真能保卫台海安全吗？

评论说，以目前两岸战力比较，真要上了战场，台湾要打赢大陆的机率可以说微乎其微。如果大幅增加防务预算可以达成这项不可能的任务也罢，但台湾防务的重点已经明显是摆在“威吓”大陆，以吓止大陆武统之心。以战止战绝非两岸百姓之福，以对话代替对立，才会是两岸人民的共同期盼。

同时，评论还指出，当前两岸经济形势一比较，台湾经济成长停滞，大陆一直在蓬勃成长，也使得越来越多台湾人才西进，这样，即便增加再多防务支出，添购再多先进精良武器，真的上了战场恐怕也无用武之地。

最后评论表示，最残酷的情况其实是，即便台湾单方面陷入军备竞赛以自保的迷思，但台湾所能增加的防务支出对大陆而言仍是九牛一毛，在达到震慑战力前，就怕先把自己财政拖垮。

针对台当局提高防务支出的做法，不少台网友呛声，蔡英文是“心中有鬼”，“当美国人的看门狗就好了，只要会吐舌头，摇尾巴，但是还是要自己花大钱向美国人买一堆破铜烂铁”。还有网友讽道，“你们不是说一个台军干掉一台坦克吗，不用惊慌”。还有台媒评论称，蔡英文当局拟用各种“小动作”叫板大陆，恰恰证明其被“震慑”住了。

2017年底，台湾当局防务部门曾发布了所谓的“2017年国防报告书”，对此，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人任国强大校在2017年12月28日霸气回应称，台湾是中国的一部分，哪里来的什么“国防报告书”？中方坚决反对美台进行任何形式官方往来和联系。任何挟洋自重、“以武拒统”的图谋都是徒劳的。

责任编辑：张岩