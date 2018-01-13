上海打捞局发现2具桑吉轮船员遗体 并带回黑匣子

原标题：上海打捞局救助人员发现两具“桑吉”轮遇难船员遗体，并带回“黑匣子”

新京报快讯（记者郭超）记者从交通运输局官方了解到，今日（1月13日）上午，上海打捞局4名救助人员登上“桑吉”轮，发现两具遇难船员遗体并带回，同时带回该轮VDR设备（船舶“黑匣子”）。

据了解，13日7时，上海打捞局“深潜号”专业救助打捞船逐步向“桑吉”轮船尾靠近。8时37分，通过吊臂将佩戴空气呼吸器的4名救助人员吊送至“桑吉”轮船艉甲板，随即展开搜寻。8时40分，救助人员在“桑吉”轮救生艇甲板发现两具遇难船员遗体。随后，救助人员进入船舶驾驶台，未发现其他遇险船员。救助人员取下“桑吉”轮的黑匣子后，试图进入一层生活室，经随身携带设备检测，生活室内温度高达89摄氏度，救助人员无法进入。

因现场风向转变，“桑吉”轮燃烧产生的有毒浓烟不时向船尾部扩散。救助人员对两具遇难船员遗体进行妥善处置，连同“桑吉”轮VDR设备一同带回。9时03分，所有登轮救助人员安全返回“深潜号”。

据了解，事故现场风力5级，浪高2米。目前共有“海巡11”轮、“海巡22”轮、“东海救117”轮、“中国海警2901”轮、“德意”轮、“德深”轮、“深潜号”以及“舟海供5”等3艘商船和1艘韩国海警船、1艘日本海警船、1艘日本消防船共13艘各类救援船舶在现场开展人员搜救、污染防控、消防灭火等工作。

1月6日19时51分左右，巴拿马籍油船“桑吉”轮与中国香港籍散货船“长峰水晶”轮在长江口以东约160海里处发生碰撞，导致“桑吉”轮起火。

责任编辑：桂强