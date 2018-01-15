公安部：去年新增机动车3352万辆 驾驶人3054万人

原标题：公安部交管局：去年新增机动车3352万辆 新增驾驶人3054万人

近五年机动车新注册登记情况。公安部交管局供图

汽车保有量超200万的城市。公安部交管局供图

新京报快讯（记者王梦遥）今日（1月15日），记者从公安部交管局获悉，2017年全国机动车和驾驶人数量保持高位增长，新注册登记机动车达3352万辆，新增驾驶人3054万人。新注册登记的机动车中有汽车2813万辆，机动车和汽车新登记数均创历史新高。

公安部统计数据显示，截至2017年底，全国机动车保有量达3.10亿辆，其中汽车2.17亿辆；机动车驾驶人达3.85亿人，其中汽车驾驶人3.42亿人。

在汽车保有量方面，目前全国有53个城市的汽车保有量超过百万辆，24个城市超200万辆，7个城市超300万辆，这7个城市分别是北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州。2017年，全国新能源汽车保有量达153万辆，目前已有207个城市启动新能源汽车专用号牌。

二手车交易市场也非常活跃，机动车转移登记的业务量持续增加。数据显示，2017年，全国共办理机动车转移登记业务1942万笔，与2016年相比增加256万笔，增长15.21%。

从机动车驾驶人的具体情况来看，机动车驾驶人数量近五年年均增量达2467万人。从驾驶人性别看，男性驾驶人2.60亿人，占71.21%；女性驾驶人1.11亿人，占28.79%，比2016年提高了1.56个百分点。从驾驶人驾龄看，驾龄不满1年（新领证）的驾驶人3054万人，占驾驶人总数的7.94%。

责任编辑：张玉