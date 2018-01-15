山东栖霞高速车祸致8死6伤 肇事司机涉嫌疲劳驾驶

原标题：山东栖霞高速车祸致8死6伤 肇事客车涉嫌非法营运

新京报快讯（记者王煜）1月14日上午，沈海高速山东栖霞段发生一起车祸，一辆中型客车与大型牵引车追尾，造成8人死亡，6人受伤。新京报记者从烟台高速交警支队获悉，肇事客车涉嫌非法营运，司机涉嫌疲劳驾驶。

昨晚，山东烟台市公安局高速公路交通警察支队官方微博发消息称，1月14日，在沈海高速477KM+300M处，由南向北方向栖霞境内发生一起中型客车与大型牵引车追尾道路交通事故，造成2人当场死亡，6人经抢救无效死亡，6人受伤（无生命危险）。事故原因正在进一步调查中。

新京报记者从烟台高速交警支队获悉，事发1月14日7时左右，一辆牌号为吉C29022的重型半挂货车，与停在应急车道、牌号为蒙E63305的重型半挂货车发生擦挂事故后，吉C29022号重型货车被随后同向驶来的牌号为鲁AL9512的中型普通客车（核载18人，实载14人）追尾，造成8人死亡，6人受伤。

经初步调查，肇事客车涉嫌非法营运、驾驶人涉嫌疲劳驾驶以及乘客未按规定使用安全带等问题。目前，相关情况仍在调查中。

责任编辑：张义凌