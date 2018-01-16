中日争夺新马高铁 专家：中国五大优势无人可比

原标题：日本拉开阵势争夺新马高铁 专家：中国五大优势无人可比

资料图片：中铁十九局工程人员在京沈高铁凌源南站进行铺轨作业（2017年9月28日摄）。新华社记者 杨青 摄

参考消息网1月16日报道 俄媒称，日本政企合资基金“海外交通与城市开发事业支援机构”将向日本企业联盟提供支持，力争获得马来西亚-新加坡高铁订单。这是来自《日经亚洲评论》1月15日的消息。中方为了中标该项目，也联合了8家公司，包括中国铁建、中国通号和中国进出口银行等。

据俄罗斯卫星网1月15日报道，日本企业联盟有10家公司，包括东日本旅客铁道株式会社。不久前日本驻马大使宫川真喜雄在接受马来西亚国家新闻社采访时表示，日方提交的投标方案为一揽子整体方案。其技术基础为新干线建设技术。投标方案包括技术全面转让，发展当地供应商，以便在相当大程度上为马来西亚和新加坡公司，包括中小企业，提供帮助。

报道称，新闻办公室位于北京的中国财团暂时还没有透露自己投标方案的具体细节，因为问题还在研究中。但财团本身已经组建，将提供从设计、铁路以及电信建设、融资到高铁的运营和技术保障等方面的服务。专家们指出，就财团的规模和资源来看，它有可能成为中国为实施境外高铁项目而成立的最大财团。

报道称，高铁已成为中日在东盟和亚洲为争夺影响力而进行战略较量的主要方向之一。近年来两国还在印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡和印度展开激烈竞争。

报道表示，2015年印度尼西亚曾希望中国建设雅加达-万隆铁路。中方方案在融资和技术方面比日方更具诱惑力。同一年泰国政府同日方签署了在曼谷-清迈段利用子弹列车技术合作备忘录。但后来中方取得主动，还在2017年12月就已为泰国铁路建设奠定了第一块基石。

2015年12月日本成功向印度出售了自己的新干线。日本首相安倍晋三和印度总理莫迪签署了孟买-艾哈迈达巴德高铁建设协议。印度还打算建造五条高铁。日本铁路公司希望拿到所有订单。它们的主要竞争对手也是中国公司。

俄媒称，俄罗斯科学院远东研究所专家维克多·帕夫利亚坚科认为，不排除政治因素会影响吉隆坡-新加坡高铁项目的竞标结果。

维克多·帕夫利亚坚科说：“由于自己过去的历史，日本在对华和对韩关系上的地位很不利。此外，今天中国和东盟之间还进行着现实的合作。这种合作首先为包括政治、经济以及完全可能的军事项目在内的地区合作创造了新的政治条件。中国同东盟的关系在不断改善，它的情况比日本好，包括因为该地区国家的华侨华裔在经济上的积极参与。这无疑是中国的优势，能提高它在同日本争夺吉隆坡-马来西亚高铁建设项目中的获胜机会。”

报道称，在马来西亚和新加坡政治界，如同在商业界，有人建议中日可以在实施这个次区域项目中进行合作。俄罗斯政治学家亚历山大·洛曼诺夫甚至不排除中日成立联合财团的可能。

亚历山大·洛曼诺夫说：“是的，一方面，中日之间存在着政治分歧，但另一方面，双方出于从纯技术、纯经济上的考量，当然可以组建联合财团，优化技术工作，让该项目变得经济上更划算。”

北京交通大学智能系统与安全技术研究中心主任贾利民在评价中国相对日本的竞争优势时说：“我认为中国有五个方面优势。第一，中国与高铁全系统相对应的产业能力体系是最完整的，目前全世界没有其他国家能够超过我们。第二，中国的高铁技术适应性是最强的，因为从中国的地理环境来看，从南向北有六个气候带，从东向西跨越四个时区，可以说全世界所有的地形地貌和自然环境中国都有，高铁已经覆盖了中国大部分城市，而欧洲一些小国或日本的技术和装备都没有这样的自然环境适应性。第三，中国的高铁建设和交付能力最强。也就是说，我们能够以最快的速度开展建设并完成交付，因为中国具备大规模的路网以及迅速发展、运营的建设经验，其他国家可能几十年才建设几十公里或几百公里。第四，中国高铁建设与之配套的金融支持方面较为有力。例如，为配合‘一带一路’倡议实施而建设的金融机构亚投行，能够为我们的高铁建设提供强有力的支持。第五，中国在高铁建设和输出是建立在国际标准基础之上的，而日本高铁的标准相对来讲比较封闭。中国高铁的标准体系是开放的，基本是按照国际标准进行建设和完善。同时，中国的高铁技术是建立在先发国家日本、欧洲等国的基础之上的，我们的高铁技术对这些高铁先发国家技术和标准体系的适应性也非常强。我想，就以上五方面优势而言，没有任何一个国家能够比得上中国。”

报道称，1月23日将在吉隆坡举行马新高铁建设招标吹风会。组织方还透露，竞标方案应在6月29前提交。结果将在2018年年底揭晓。

责任编辑：刘光博