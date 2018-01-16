港媒：8块流落欧洲的恐龙和鸟类化石回归中国

参考消息网1月16日报道 港媒称，一批从中国内地流失海外的恐龙和鸟类化石被一位法国收藏家归还后在辽宁省展出。
据香港《南华早报》网站1月14日报道，这些在辽宁发现的化石至少可以追溯到1.25亿年以前。
报道称，这些化石因为种种原因流失海外，但在2017年，一位法国收藏家决定把它们归还中国。
这八块化石大概有50-73厘米长，清楚显示了动物的骨骼和羽毛痕迹，它们目前在沈阳的一所古生物博物馆展出。
古生物学家孙革说：“此次‘返乡’的8块化石就属于对研究鸟类起源以及恐龙和鸟类之间进化关系具有重大意义的化石。”
恐龙专家徐星表示，恐龙演化的早期可能就长出了羽毛，其中一支体型越变越小，外形越来越像鸟类，并最终演化出了鸟类。
自从2011年《古生物化石保护条例》实施以来，已有5000多块流失海外的古生物化石回归中国。
1月13日拍摄的曲足热河鸟化石。新华社记者杨青摄
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