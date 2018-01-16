河北水泥公司致6死：水泥结块掉落致作业人员被埋

原标题：河北通报“涿鹿水泥公司致6死事故”：水泥结块掉落致作业人员被掩埋

新京报快讯（记者 赵凯迪）1月9日凌晨，河北张家口市涿鹿金隅水泥有限公司发生一起安全事故，致6人死亡。今日，河北省安监局通报此事称，该水泥公司委托涿鹿建胜瑞休园林景观工程有限公司进行水泥筒仓清仓作业时，未办理有限空间作业许可证。因库内上部水泥结块掉落，将作业人员掩埋，造成6人死亡。

通报称，经初步调查，该起事故暴露涿鹿金隅水泥有限公司安全生产主体责任落实不到位，在规章制度落实上过于粗放、执行不力，对外委施工队伍管理不严，特别是安全技术交底和作业现场监督检查不到位；涿鹿建胜瑞休园林景观工程有限公司漠视相关法律标准要求，安全管理无序，未落实风险预评估和隐患排查工作，未采取必要的安全防护措施，作业人员存在习惯性违章等突出问题。

通报表示，1月6日，张家口市宣化区江家屯镇昝玉广塑料颗粒制造厂发生物体打击事故，造成1人死亡。新年伊始，短短4天时间内，张家口市连续发生2起事故、死亡7人，影响恶劣。对此，河北省安监局要求各市安全监管局清醒认识当前安全生产形势、切实加强外委施工单位管理、切实加强清仓（库）等有限空间作业管理、深入开展大排查大整治攻坚行动。

责任编辑：张义凌