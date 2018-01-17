西安成全球最大净化器 每天造千万立方米清洁空气

原标题 港媒：西安“全球最大净化器” 每天制造千万立方米清洁空气

资料图：治理污染“为蓝而为”，西安钟楼上空一片湛蓝（2015年6月4日）。新华社记者 刘潇 摄

参考消息网1月17日报道 港媒称，在中国想方设法应对全国严重的雾霾问题时，中国北方一座100多米高的净化塔——被誉为世界上最大的空气净化器——在当地显著改善了空气的质量。

据香港《南华早报》网站1月16日报道，该塔建于陕西西安，正在由中国科学院地球环境研究所的研究人员进行测试。

该项目的负责人曹军骥说，过去几个月对该城市10平方公里范围内的空气质量改善进行了观测，自该塔运行以来，每天可制造超过1000万立方米的清洁空气。曹军骥还说，在污染最严重的日子，该塔可使雾霾水平降至接近正常值的水平。

报道称，该系统通过塔基周围占地约半个足球场大的温室来运行。

污染空气被吸进温室中，然后由太阳能加热。热空气通过塔身上升，经由多层过滤网。

“这座塔的大小无可匹敌……结果非常令人鼓舞，”曹军骥说。

报道称，由于西安的取暖主要依靠煤炭，在冬季经常出现重污染天气状况。

不过，净化塔的操作者说，该系统在寒冷的冬季也能照常工作，因为温室的覆盖层使得玻璃可以非常高效地吸收太阳的辐射。

曹军骥的团队为了测试净化塔的效果，在该区域内设立了十几个污染监测站。

在重污染天气条件下，PM2.5可平均减少15%。

曹军骥说，这只是初步测试结果，因为试验仍在进行中。该团队计划在3月份公布更多详细的数据，届时会对该设施的总体表现做出一个全面的科学评估。

报道称，西安净化塔项目是中国科学院在2015年启动的，建设工作于去年在长安区开发区完成。该项目的目的是找到一个有效的低成本的人工降低大气污染的办法。

在此之前被认为是中国最大的净化塔的是荷兰艺术家罗塞加德在北京的798创意园建造的。

七米高的净化塔每秒钟可产生约8立方米的清洁空气。它完全是以电为动力的，而中国大多数的电都是由燃煤发电厂生产的。

曹军骥说，他们在西安建的净化塔只需要很少的电。

“白天时，它基本不需要用电。在测试阶段，运转得非常好，”他说。

报道称，西安的好几个人对《南华早报》记者说，自净化塔开始运行以来，他们注意到了空气质量的改善。

位于净化塔西北约1公里处的一个餐馆的经理说，她注意到了今年冬天空气质量的改善，尽管她之前并不知道这座塔的用途。“我真的感觉有所改善，”她说。

距净化塔几百米远的陕西师范大学一位研究环境科学的学生说，空气改善非常明显。

“我每次经过这座塔时都会忍不住看几眼。它很高，非常引人注目，但它也非常安静。我听不到有风进出的声音，”她说，“空气质量的确有所改善。我非常肯定。”

不过，位于这一10平方公里区域边缘地带的美伦天成幼儿园的一位教师说，她感觉没有变化。“跟其他地方一样糟糕，”她说。

报道称，位于西安的这一试验设施，是曹军骥与其同事今后在中国其他城市希望建造的，并且规模更大的空气净化塔的缩小版本。

据他们在2014年提交的专利申请，一个全尺寸的净化塔将达500米高，直径200米。

温室的占地面积将达近30平方公里，这一净化设备足以净化一座小城市的空气。

责任编辑：张岩