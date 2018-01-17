原标题 法媒：法国前总理变身“中国特使” 推进在华法企发展

资料图：让—皮埃尔·拉法兰。新华社记者高静摄

参考消息网1月17日报道 法媒称，法国外交部15日宣布，积极参与推动中法经济和贸易关系的法国前总理让-皮埃尔·拉法兰将承担一项使命，支持希望对华出口或投资的法国企业。

据法新社1月15日报道，一名法国外交部发言人明确指出，这项由外交部长让-伊夫·勒德里昂委托的使命旨在帮助中小企业和中型企业应对“可能在中国市场上遇到的困难”。他还指出，拉法兰将主要针对“农业食品、卫生、可再生能源和可持续城市发展”。

发言人说，让-伊夫·勒德里昂请拉法兰“向最合适的中国决策层反映法国企业关心的问题”。

让-皮埃尔·拉法兰自2002年以来多次前往中国，且有企业代表团随行，经常与中国来往。他是法国总统埃马纽埃尔·马克龙1月8日至10日访华代表团中的一员，在此期间发推文说自己将成为“中国特使”，并明确指出这是一项志愿使命。他曾在弗朗索瓦·奥朗德任下负责促进中法贸易和经济关系，还加入了汽车设备制造商全耐塑料公司在中国这个世界第一汽车市场的分公司的董事会。

拉法兰担任总理是在2002年至2005年间的雅克·希拉克总统任下，现年69岁。2017年，他宣布结束政治生涯，放弃了维埃纳省参议员任期。

他虽然认为温和右翼人士应该保持自主性，但也认为与埃马纽埃尔·马克龙存在真正的共同点。

责任编辑：张岩