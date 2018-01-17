原标题 港媒：香港人寄望依靠“新福利”赴内地发展

何善恒。（香港《南华早报》网站）

参考消息网1月17日报道 港媒称，2017年12月首次赴京述职后，香港特别行政区行政长官林郑月娥宣布了多项来自内地的惠港政策，其中一项好处是将为港人赴内地学习工作提供便利。

据香港《南华早报》网站1月10日报道，现年34岁的何善恒（音）是一家大型联合办公空间企业的联合创始人，再过几年，他就将面临一项决定：应该把儿子送到北京哪所学校读书？

报道称，他的儿子是香港出生的香港人，目前内地禁止香港人就读内地公立学校（根据去年推出的一项新政策就读深圳公立学校除外），因此何善恒的选择很有限。他今后可以让孩子就读北京的加拿大国际学校幼儿园，每年学费约为16.5万元人民币，

还可以把孩子送到北京国际学校，但该校每年费用还要高出两成，超过20万元人民币。

他完全能拿出一大笔钱供儿子读书，但他表示“并非所有人都能负担得起”。

报道称，但何善恒以及与其情况相似的其他港人在孩子在内地接受教育方面的选择可能很快就会发生巨大变化，因为内地有关部门正在制订新计划。

林郑月娥上月赴京述职后宣布了多项让香港创业者和学生感到欢欣鼓舞的惠港政策。据她透露，有关部门已同意允许更多香港儿童就读公立学校，让更多从内地大学毕业的香港学生找到工作，并给在内地工作的香港人提供购房机会。

“惠港政策”将加速融合进程

据认为，这些政策旨在让香港与中国内地加快融合。

何善恒2007年来到内地，两年前创立了“WE+联合办公空间”。他已完全接受内地生活，因此会考虑送儿子就读当地公立学校。

何善恒说，他在香港多家国际学校和公立学校都读过书。

他说：“在香港公立学校的经历让我对那座城市有了更多了解，因此我并没有生活在空中楼阁里。我会考虑让我的儿子就读内地公立学校，因为这样可以更多地学习中国人的典型成长模式，这也许并不是什么坏事。”

何善恒说：“过去，来内地的香港人大多是专业人士，他们的薪酬相对较高。如今根据这项新政策，有着不同背景的更多港人可能会来内地工作。”

报道称，今年夏天，内地大学的香港毕业生有望获得就业鉴定，这可帮助他们找到工作，但目前尚不清楚香港儿童何时可以就读内地公立学校。

据一些曾在内地学习的香港人称，内地学生都有就业鉴定，内容包含教师评语和成绩等信息，这些文件有助于雇主了解求职者的背景和资质。

但内地大学学位并不能确保找到工作。一些香港人抱怨称，雇主更倾向于雇佣内地人，因为他们更了解内地的商业文化。还有一些香港人最终还是回到了香港，但他们从事的工作根本不像最初预想的那样。

尽管如此，随着内地经济不断发展壮大，持有香港中等教育文凭的学生凭公开考试成绩申请内地大学的人数在去年创出五年来的新高，所占申报者比例达到4.2%。

留在内地工作

23岁的郑媛文（音）今年夏天将从清华大学毕业，她届时将获得一份就业鉴定。但她想要更多东西——内地身份证。

据一项对310名仍在内地大学就读或已毕业的香港人和澳门人进行的调查结果显示，八成受访者希望攻读完学位后继续留在内地，但最终如愿者不到四成。

现年21岁的中国人民大学大四学生林紫锦（音）表示尚未决定今年夏天毕业后的去向，并他坦言在内地找份工作可能难度很大。

他说：“我的（香港）朋友都很难在内地找到工作。

但我希望鉴于情况不断得到改善，企业雇用香港人的难度也在不断降低，我毕业时的就业情况可能要好得多。”

责任编辑：张岩