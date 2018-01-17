北京公布149家可提供儿科门诊医疗机构名单及地址

原标题：北京公布最全儿科门诊名单 149家医疗机构可提供儿科诊疗服务

新京报快讯（记者戴轩）时值流感高发期，全国多家医院儿科一度爆满，为缓解这一局面，北京市卫计委此前发布了147家可提供儿科诊疗服务的二级医院名单。记者今日（17日）获悉，目前北京市在对上一份名单进行综合考察的基础上，进行了部分调整，将可提供儿科门诊的医疗机构数量新增至149家。

记者从北京市卫计委处了解到，此次调整的名单，剔除了之前名单中不能有效提供儿科诊疗服务的部分医疗机构，并根据实际情况，新增了包括北京大学口腔医院在内的4家可提供儿科口腔服务的医院，同时也扩大了部分医院的儿科门诊范围。据北京市卫计委权益保障处负责人姚轶男表示，目前名单中的医院覆盖北京各个区县，有需要的家长可就近选择医疗机构就诊。如果在就诊过程中发现有疏漏，可以拨打12320进行投诉举报。

此外，虽然北京市目前的流感水平已趋于平缓，但北京卫计委也在此提醒前往医院就诊的家长儿童要佩戴口罩、做好防护，以防交叉感染。

149家可提供儿科门诊的医疗机构名单、地址

东城

北京市和平里医院

地址：东城区和平里北街18号

电话：58043143

网址：http://www.hplyy.com/

挂号：上午7：15-11：30 下午12：30-16：30

就诊：上午8：00-12：00 下午13：00-17：00

东城

北京中医药大学东直门医院

地址：东城区海运仓5号

电话：84013158

网址：http://www.dzmyy.com.cn

门急诊：周一到周日24小时门诊

东城

北京市普仁医院

地址：东城区崇文门外大街100号

电话：87928219

网址：http://puren.bjdch.gov.cn

门急诊：周一至周五全天；周六、周日上午半天（节假日另行通知）

东城

首都医科大学附属北京天坛医院

地址：东城区天坛西里6号

电话：67096550

网址：http://www.bjtth.org/

门急诊：每周一至周五全天门诊，周六、周日及节假日全天门诊，急诊24小时开放（儿科不设急诊）。自助挂号时间：上午6：30-下午17：00，医师出诊时间：上午8：00-12：00、下午13：00-17：00

东城

首都医科大学附属北京同仁医院

地址：东城区东交民巷1号

总机电话：58269911

咨询电话：58266699

网址：www.trhos.com

门急诊：24小时开诊

东城

首都医科大学附属北京中医医院

地址：东城区美术馆后街23号

电话：52176906

网址：http://www.bjzhongyi.com

门急诊：周一—周日上午8：00-11：30， 下午13：30-17：00

东城

中国医学科学院北京协和医院

地址：东城区帅府园一号

电话：69156114

网址：www.pumch.cn

门急诊：周一~周五（8：00-12：00，13：30-17：00） 周六~周日（8：00-12：00）

东城

北京市第六医院

地址：东城区交道口北二条36号

电话：64035566—3503

网址：http://www.bjsdlyy.cn/

门急诊：周一至周五8：00-17：00；周六日及节假日8：00-12：00

东城

北京市东城区妇幼保健院（东城区第二妇幼保健院）

地址：东城区法华南里25号

电话：67163922、67122303-125

网址：无

门急诊：8：00-20：00

东城

北京市鼓楼中医医院

地址：东城区豆腐池胡同13号

电话：52273549

网址：www.bjsglzy.com

门急诊：周一至周五全天、周六上午

西城

北京市肛肠医院（原北京市二龙路医院）

地址：西城区德外大街16号

电话：57763000

网址：www.ellhospital.com

中医儿科门诊时间：周三8：00~11：30，周五8：00~11：30；

肛肠儿科门诊时间：周二13：00~16：30；周四13：00~16：30

西城

北京大学第一医院

地址：西城区西什库大街8号

医院总机：83572211

网址：

http://www.pkufh.com/

门急诊：常规工作日8：00-17：00，就诊高峰根据患者情况动态调整，急诊24小时开放。

西城

北京大学人民医院

地址：西城区西直门南大街11号

电话：88325531

网址：www.pkuph.cn

门急诊：周一至周五（工作日）上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；周六、周日8：00-12：00（节假日参照院官网实时通知）

西城

北京市宣武中医医院

地址：西城区万明路13号

电话：63153982

网址：http://www.xwzy.com.cn

门急诊：周一至周五8：00~12：00，13：00~17：00

西城

北京中医药大学附属护国寺中医医院

地址：西城区棉花胡同83号

电话：56895929， 56895933

网址：www.hgsyiyuan.com

门急诊：周一至周五8：00-11：30，13：00-16：30；周六8：00-11：30

西城

首都医科大学附属北京儿童医院

地址：西城区南礼士路56号

电话：59616161

网址：http://www.bch.com.cn/

门急诊：24小时

西城

首都医科大学附属北京友谊医院

地址：西城区永安路95号

电话：63138217

网址：http://www.bfh.com.cn/

门急诊：工作日8：00-17：00；节假日8：00-12：00

西城

首都医科大学附属复兴医院

地址：西城区月坛北街4号复兴医院门诊部4楼儿科

电话：88062500；88062520

网址：https：//www.bj-fxh.com/Html/Departments/Main/Index_10020039.html

儿科门诊时间：周一 - 周五：7：30开始挂号，11：30后挂出下午号，16：30停止挂号 08：00-12：00 13：00-17：00 周六：7：30开始挂号，11：30停止挂号 08：00-12：00

西城

首都医科大学宣武医院

地址：西城区长椿街45号

电话：83198899转8311

网址：https：//www.xwhosp.com.cn

24小时开诊

门诊时间：周一至周五8：00-11：30 ，13：00-16：30

周六、日 8：00-11：00，13：00-15：30

其余为急诊时间段

西城

中国中医科学院广安门医院

地址：西城区北线阁5号

电话：88001128

网址：http://www.gamhospital.ac.cn/

门急诊：周一至周五8：00-12：00 13：00-17：00 周六、周日8：00-12：00

西城

北京市健宫医院

地址：西城区儒福里6号

电话：83521777-2660

网址：http://www.bjsjgyy.com

无假日门诊

冬令时（10月1日至次年的4月30日）

上午08：00-12：00

下午13：00-17：00

夏令时（5月1日至9月30日）

上午08：00-12：00

下午13：30-17：00

西城

北京市西城区妇幼保健院

地址：西城区平原里19号楼，平原里21号楼三层

电话：63577258

网址：http://bjxc.chinawch.com/

周一至周五8：00-11：30，13：00-16：30；周六日8：00-11：30

西城

北京市西城区广外医院

地址：西城区广外三义里甲2号

电话：63467831

网址：bjgwyy.com

平日上午门诊时间8：00 –11：30，下午门诊时间 13：00—16：30

周六日上午半天门诊，时间：8：00—11：30

西城

北京市西城区展览路医院

地址：西城区桃柳园西巷16号

电话：88378108-8101/8102

网址：www.xcqzllyy.com

周一至周五上午门诊时间8：00 –11：30，下午门诊时间 13：00—16：30周六日上午半天 门诊时间：8：00—11：30

西城

北京新世纪儿童医院

地址：西城区南礼士路56号

电话：4006625588；68025588

网址：www.ncich.com.cn

网站有各科详细出诊时间。

西城

北京按摩医院

地址：西城区宝产胡同7号

电话：66168880

网址：http://www.massage-hospital.com/

周一至周五：上午8：00-11：45，下午13：30-16：30周六、日：上午8：00-11：45

朝阳

北京朝阳中西医结合急诊抢救中心

地址：朝阳区十八里店乡周家庄村123号

电话：87929140

网址：无

周一至周五：上午：08：00~11：30；下午：13：00~17：00 周六、周日：上午：08：00~11：30；

朝阳

北京华信医院（清华大学第一附属医院）

地址：朝阳区酒仙桥一街坊六号

电话：64369999

网址：http://www.tufh.com.cn/

24小时接诊

朝阳

北京市垂杨柳医院

地址：朝阳区垂杨柳南街2号

电话：67711960

网址：www.cylh.com

普通门诊及假日门诊：8：00—20：00，节日门诊8：00—17：00

朝阳

北京市第一中西医结合医院

地址：朝阳区东坝乡东风大队二条

电话：84310052

网址：http://www.bjcy2y.com/singlepage/2.html

周一至周日 上午：8点—12点；

下午：13点—16点30

朝阳

北京中医药大学第三附属医院

地址：朝阳区安定门外小关街51号

电话：52075335

网址：www.zydsy.com

周一到周日上午八点到下午五点

朝阳

航空总医院

地址：朝阳区安外北苑3号院

电话：59520401（咨询）；4001011361（门诊预约）

网址：www.hkzyy.com.cn

门诊：8：00-17：00；急诊全天

朝阳

煤炭总医院

地址：朝阳区西坝河南里29号

电话：64667755转2091

网址：www.mtzyy.com.cn

门急诊：早8点至晚21点

朝阳

民航总医院

地址：朝外高井甲1号

电话：85762244

网址：www.mhzyy.cn

周一至周五8：00-11：30 13：00-17：00

周六、周日8：00-11：30

朝阳

首都儿科研究所附属儿童医院

地址：朝阳区雅宝路2号

电话：85695555

网址：www.shouer.com.cn

内科、外科急诊、感染科24小时；其它门诊早8：00---下午4：30

朝阳

首都医科大学附属北京安贞医院

地址：朝阳区安贞路2号

电话：64456214

网址：www.anzhen.org

周一至周日上午08：00-11：30 下午13：00-16：30

朝阳

首都医科大学附属北京朝阳医院

地址：朝阳区工体南路8号

电话：85231000

网址：http://www.bjcyh.com.cn

24小时门急诊诊疗

朝阳

首都医科大学附属北京地坛医院

地址：朝阳区京顺东街8号

电话：84322473

网址：www.bjdth.com

周一到周五：上午8：00-12：00 下午1：00-4：00

朝阳

首都医科大学附属北京妇产医院

地址：朝阳区姚家园路251号

电话：52276666

网址：http://www.bjogh.com.cn/

周一至周五上午8：00-11：30

下午13：00-16：00

备注：仅限本院分娩1岁以下婴幼儿诊疗

朝阳

中国中医科学院望京医院

地址：朝阳区花家地街

电话：84739020

网址：http://www.wjhospital.com.cn/

每周一至周日8：00至17：00

朝阳

中日友好医院

地址：朝阳区樱花东路2号

电话：84205288

网址：https：//www.zryhyy.com.cn/

周一至周日 早：8：00至12：00 下午：13：00至17：00

朝阳

北京朝阳急诊抢救中心

地址：朝阳区周庄嘉园东里27号楼

电话：59632105

网址：www.emcbj.com

每周四08：00-12：00

朝阳

北京和美妇儿医院

地址：朝阳区安外小关北里甲2号

电话：64990000

网址：www.hmcare.net

早8：00——晚20：00

朝阳

北京和睦家医院

地址：朝阳区将台路2号

24小时服务中心：4008919191； 24小时急诊热线 ： （010） 5927 7120

网址：http://beijing.ufh.com.cn/department_city/pediatrics?lang=zh

周一至周五 8：30-17：00

朝阳

北京弘和妇产医院

地址：朝阳区红松路2号院1号楼

电话：56357100

网址：无

8：00----17：00

朝阳

北京华府妇儿医院

地址：朝阳区百子湾南二路18号

电话：50951111转8109

网址：http://www.huafucare.com/

8：00----20：00

朝阳

北京俪婴妇产医院

地址：朝阳区朝阳北路雅成一里16号楼

电话：85512009——8236

网址：无

周一至周五8：00——17：00

朝阳

北京玛丽妇婴医院

地址：朝阳区和平里北街5号

电话：64273607

网址：www.maryhospital.net

8：00--20：00

朝阳

北京美中宜和妇儿医院

地址：朝阳区将台西路9-9号，朝阳区芳园西路9号

电话：400 10000 16

网址：http://www.amcare.com.cn/

儿科门诊时间 8：00-20：00， 周一至周日

朝阳

北京市朝阳区妇幼保健院

地址：朝阳区潘家园华威里25号

电话：87789783

网址：http://www.beijingcych.com/

周一至周五 上午8：00-11：30 下午13：00-17：00

周六、日 上午8：00-11：30 下午13：00-16：00

朝阳

北京市朝阳区三环肿瘤医院

地址：朝阳区十里河352号

电话：67481462

网址：www.shhospital.com.cn

周一至周五 8：00-17：00

朝阳

北京市朝阳区双桥医院

地址：朝阳区双桥东路

电话：85390908转6209

网址：http://www.bjsqyy.com.cn/

周一至周日 上午8：00~12：00 下午13：00~17：00

朝阳

北京首都国际机场医院

地址：朝阳区机场南路东里17号

电话：64591120

网址：无

周一至周日08：00—18：00

朝阳

北京四惠中医医院

地址：朝阳区四惠盛世龙源12号

电话：87832100

网址：http://www.bjjk120.com/

除周六上午外其他时间均有

朝阳

北京五洲妇儿医院

地址：朝阳区西大望路24号

电话：87760235

网址：http://www.wuzhoufuer.com

周一至周五 上午8点至下午5点

朝阳

北京新世纪妇儿医院

地址：朝阳区望京北路51号院

电话：51783366

网址：www.ncich.com.cn

8：00-18：00

朝阳

北京亚运村美中宜和妇儿医院

地址：朝阳区安慧北里逸园5号楼

电话：400-10000-16转亚运村院区

网址：yayuncun.amcare.com.cn

儿科疾病门诊：周一周日 8：00-16：30（全年）儿科保健门诊；周一-周日8：00-16：30（法定节假日除外）儿科夜诊：周一-周五18：30-21：30（法定节假日除外）

朝阳

北京嫣然天使儿童医院

地址：朝阳区望京东园519号楼

电话：18810865122

网址：www.smileangelhospital.org

8：00-16：30

海淀

北京大学第三医院

地址：海淀区花园北路49号

电话：82264101

网址：www.puh3.net.cn 或www.bysy.edu.cn

1、工作日8：00~12：00，13：30~17：00；周末及节假日半天门诊，8：00~12：00；具体时间以医院公告时间为准；

2、急诊时间为每日17：00~次日8：00。

海淀

北京大学口腔医院

地址：海淀区中关村南大街22号

电话：62179977

网址：https：//ss.bjmu.edu.cn/

周一至周五：上午8：00-11：30，下午：13：00-19：00

周末：上午8：00-11：30

海淀

北京市海淀医院

地址：海淀区中关村大街29号

电话：82619999（总机）、62583042（咨询）

网址：www.hdhospital.com

8：00-24：00

海淀

北京市中西医结合医院

地址：海淀区永定路东街3号

电话：88223585

网址：http://www.zxyjh.com.cn

周一~周五：8：00~17：00，周六、周日：8：00~16：00

海淀

北京裕和中西医结合康复医院

地址：海淀区永定路15号

电话：53259628

网址：www.yuhocare.com

每周一至周五 上午8：00——12：00；下午13：00——17：00；

海淀

航天中心医院

地址：海淀区玉泉路15号

电话：59971331；59971328

网址：http://www.asch.net.cn/

儿科门诊时间：8：00-11：30及13：30-17：00，其余时间为儿科急诊

海淀

首都医科大学附属北京世纪坛医院（北京铁路总医院）

地址：海淀区羊坊店铁医路10号

电话：63925588

网址：www.bjsjth.com.cn

全年24小时开诊

海淀

中国中医科学院西苑医院

地址：海淀区西苑操场1号院

电话：62835123

网址：http://www.xyhospital.com

门诊：周一至周五全天，周六周日上午急诊：周一至周日24小时

海淀

北京宝岛妇产医院

地址：海淀区新街口外大街1号

电话：82091559

网址：无

8：00——17：00

海淀

北京大学医院

地址：海淀区颐和园路5号

电话：62761083、62751084

网址：http://hospital.pku.edu.cn/

每周一下午

海淀

北京圣宝妇产医院

地址：海淀区昌平路南段36号院2号楼

电话：62936699

网址：www.sunbowhospital.com

8：00-17：30

海淀

北京市海淀区妇幼保健院（北京市海淀区海淀社区卫生服务中心）

地址：海淀区海淀南路33号

电话：62538899-6273

网址：无

周一至周五 8：00-17：00周六及周日 8：00-16：00

海淀

北京市上地医院

地址：海淀区农大南路树村西街甲6号

电话：62973150

网址：无

周一至周六 接诊时间：上午8：00—12：00 下午13：00—17：00

海淀

北京市中关村医院（中国科学院中关村医院）

地址：海淀区中关村南路75号

电话：82548999

网址：http://www.zgchospital.com/index/index.jhtml

周一至周六 8：00 —— 11：30 13：00 —— 16：30

海淀

北京水利医院

地址：海淀区玉渊潭南路19号

电话：88614818

网址：http://www.bjslhospital.com

每星期三、四、五上午

海淀

北京四季青医院（北京市海淀区四季青镇社区卫生服务中心）

地址：海淀区远大路32号

电话：88434040

网址：http://www.sjqyy.com/

全日制（含节假日、周六日）8：00至20：00

海淀

北京太和妇产医院

地址：海淀区闵庄路3号玉泉慧谷9-1号楼

电话：400-818-9959

网址：http://www.taihefuchan.com/

周一至周日 8：00-17：00

海淀

北京万柳美中宜和妇儿医院

地址：海淀区万柳中路7号

电话：60846666

网址：http://wanliu.amcare.com.cn/

儿科疾病8：00-22：00，儿童保健8：00-16：30

海淀

清华大学医院

地址：清华大学院内

电话：62783281

网址：无

星期一至星期五，上午8：00-12：00，下午13：30-17：00

丰台

北京市丰台中西医结合医院

地址：丰台区长辛店东山坡三里甲60号

电话：83862760

网址：http://www.bjsftzxyjhyy.com/

1、周一至周五门诊时间：

上午8：00—11：30

下午13：00—16：30

2、日常周六、周日门诊时间（法定节假日除外）：

上午8：00—11：30

下午13：00—15：50

丰台

北京中医药大学东方医院

地址：丰台区方庄芳星园一区六号

电话：67689655（门诊咨询电话）

网址：http://www.dongfangyy.com.cn/

24小时

丰台

国家电网公司北京电力医院

地址：丰台区太平桥西里甲1号

电话：63502100

网址：https：//hospital.nc.sgcc.com.cn

周一到周日 8：00-17：00

丰台

北京博仁医院

地址：丰台区郑王坟南6号

电话：63290511

网址：www.bjbryy.cn

9：00-12：00、13：30-17：00

丰台

北京丰台医院

地址：丰台区丰台南路99号

电话：63811115-2111

网址：http://www.bjftyy.com/

24小时

丰台

北京丰台右安门医院

地址：丰台区右外大街199号

电话：83322588

网址：www.bjyamyy.com

儿科门诊时间 周一至周五8：00-11：30 16：00-17：00

丰台

北京航天总医院

地址：丰台区东高地万源北路7号

电话：68383786

网址：711hospital.com

24小时

丰台

北京汇安中西医结合医院

地址：丰台区马家堡西路26号院1号楼

电话：87230966、87230999

网址：无

周三下午、周五下午

丰台

北京市丰台区妇幼保健院

地址：丰台区开阳里三区一号（右安门院区）

丰台区风格与林苑甲37号楼（分院区）

电话：83917299

网址：www.bjftfy.com

右安门院区周一至周日 门诊8：00—12：00，13：00—17：00

分院区周一至周五 门诊8：00—12：00，13：00—17：00

（注：右安门院区节假日门诊时间另行通知，分院区节假日无门诊）

丰台

北京市丰台区南苑医院

地址：丰台区南苑镇公所胡同3号

电话：67953040

网址：http://www.nyyy.cn/

24小时

丰台

北京市丰台区铁营医院

地址：丰台区横七条1号

电话：67646101

网址：无

周一到周五8：00-12：00，13：00-17：00

丰台

中国航天科工集团七三一医院

地址：丰台区云岗镇岗南里3号院

电话：68374065

网址：www.hy731.cn

24小时

石景山

北京大学首钢医院

地址：石景山区晋元庄路9号

电话：57830673

网址：http://www.sgyy.com.cn

8：00-20：00

石景山

北京市石景山区妇幼保健院

地址：石景山区依翠园5号

电话：68610779

网址：http://sjsfy.cn

周一---周六上午8：00—11：30，下午1：00—4：30

石景山

北京市石景山区中医医院

地址：石景山区八角北路

电话：88982461

网址：http://www.sjszyy.cn/

周一至周五，8：00-11：50，13：30-16：50

石景山

北京市石景山医院

地址：石景山区石景山路24号

电话：88689235

网址：http://www.sjszyy.cn/

周一至周五，8：00-11：50，13：30-16：50

石景山

清华大学玉泉医院

地址：石景山区石景山路5号

电话：88257755-6196、8198

网址：http://www.yuquanhosp.com/

工作日：8：00-20：00；周六日：8：00-17：00；法定节日另行通知

石景山

首都医科大附属北京朝阳医院西院

地址：石景山区京原路5号

电话：51718622

网址：http://www.bjcyh.com.cn/

8：00-22：00

门头沟

北京京煤集团总医院

地址：门头沟区黑山大街18号

电话：69842525-36206

网址：www.jmhospital.com.cn

全天24小时

门头沟

北京市门头沟区妇幼保健院

地址：门头沟区石龙北路10号

电话：69840127

网址：无

周一至周日全天8：00-12：00 13：30-17：30

门头沟

北京市门头沟区医院

地址：门头沟区桥东街10号

电话：69843251-334

网址：http://www.mtgqyy.cn

24小时

门头沟

北京市门头沟区中医医院

地址：门头沟区新桥南大街3号

电话：69842182

网址：www.mtgzyy.com

周一至周五8：00-12：00 13：30-17：30

房山

北京市房山区中医医院

地址：房山城关南大街151号

电话：69314902——8050

网址：www.fszyy.com

上午8：00——12：00 下午1：30——5：00

房山

北京燕化医院

地址：房山区燕山迎风街15号

电话：80345566-5011

网址：www.yhfhyy.com.cn

门诊时间：8：00至17：00；急诊时间：17：00至次日8：00

房山

北京市房山区第一医院

地址：房山区房窑路6号

电话：89323440-8052

网址：www.bjsyy.com

周一至周日（24小时）

房山

北京市房山区妇幼保健院

地址：房山区良乡苏庄东街5号

电话：89372368

网址：www.fsfybjy.com

冬季8：00--12：00 13：30—17：00 夏季8：00—12：00 14：00-17：30

24小时急诊

房山

北京市房山区良乡医院

地址：房山区良乡拱辰大街45号

电话：81356177

网址：www.bjfslxyy.cn

周一至周日

房山

中国核工业北京四0一医院

地址：房山区新镇东平街（中国原子能科学研究院生活区）

电话：18510878071

网址：无

8：00-16：30

通州

北京市通州区中医医院

地址：通州区翠平西路116号

电话：69542682 80816655-8312

网址：http://www.dzmdq.com/

上午7：50-11：50 下午1：30-5：30

通州

首都医科大学附属北京潞河医院

地址：通州区新华南路82号

电话：69543901

网址：http://www.luhehospital.com/

周一至周日 8：00~12：00；13：00~17：00

通州

北京安琪妇产医院

地址：通州区云景南大街104号

电话：60525127

网址：http://www.aqogh.cn/

每天8：00--17：00

通州

北京市通州区妇幼保健院

地址：通州区玉桥中路124号

电话：81588635

网址：http://www.bjtzfy.com/

儿科门诊：周一至周日早8点至晚17点；儿科急诊：周一至周日全天

通州

北京先和妇产医院

地址：通州区九棵树中路998号

电话：81593610/81593612

网址：无

8：00-17：00

通州

首都医科大学附属北京友谊医院新华医院（北京市通州区新华社区卫生服务中心、北京市通州区新华医院）

地址：通州区永顺镇玉桥街道运乔嘉园

电话：81586332

网址：无

8：00-11：30 13：30-17：30

顺义

北京市顺义区医院

地址： 顺义区光明南街3号

电话：69423220

网址：www.hospitalshy.com

儿科门诊时间 24小时门急诊 门诊时间：周一到周日 8：00-12：00 13：30-17：30

顺义

北京市顺义区中医医院

地址：顺义区站前东街5号

电话：89413333

网址：http://www.bjsyzy.com

周一至周日上午08：00-11：30 下午13：30-17：00

顺义

北京市顺义区妇幼保健院

地址：顺义区顺康路1号

电话：89449208

网址：http://www.bch-syfy.cn/

24小时

顺义

北京市顺义区空港医院（北京市顺义区医院二部、北京市顺义区后沙峪镇卫生院）

地址：顺义区后沙峪镇双峪街49号

电话：80496772转8051

网址：http://yyk.99.com.cn/shunyi/68575/

冬季上午：8：00-12：00下午：13：00-17：00，其余时间为急诊；夏季上午：8：00-12：00下午：13：30-17：00，其余时间为急诊

大兴

北京爱育华妇儿医院

地址：经济技术开发区景园南街2号

电话：69079068

网址：www.aiyuhua.com

儿内科门急诊（24小时）；儿外科门急诊（8：00-20：00）

大兴

北京市大兴区人民医院

地址：大兴区黄村西大街26号

电话：60283048

网址：www.dxqyy.com

上午8：30 -12：00 下午1：30-5：30）

大兴

北京市大兴区中西医结合医院

地址：大兴区瀛海镇中兴南路3号

电话：67992043

网址：http://www.bjdxzxy.com/

周一至周日，24小时

大兴

中国中医科学院广安门医院南区

地址：大兴区黄村镇兴丰北大街138号

电话：60283737

网址：无

周一至周日全天

大兴

北京市大兴区妇幼保健院

地址：大兴区黄村镇兴丰大街三段56号

电话：69247278

网址：http://www.dxfy.com/

24小时

大兴

北京市仁和医院

地址：大兴区兴丰大街一号

电话：69242469-3203

网址：http://www.bjrhyy.cn

门诊：周一至周日 7：10——17：20；急诊：周一至周日 17：20 ——次日7：10

大兴

首都医科大学附属北京同仁医院（南区）

地址：北京经济技术开发区西环南路2号

总机：58269911咨询电话：58266699

网址：www.trhos.com

24小时开诊

昌平

北京积水潭医院（回龙观院区）

地址：昌平区回龙观镇回南北路68号

电话：58516688（总机）58398122（儿科门诊

网址：http://www.jst-hosp.com.cn/

周一至周日 8：00-17：00

昌平

北京大学国际医院

地址：昌平区中关村生命科学园生命园路1号

电话：69006900

网址：www.pkuih.edu.cn

周一至周五8：00-17：00

昌平

北京京都儿童医院

地址：昌平区回龙观东大街308号

电话：69787777

网址：www.jdetyy.com

门诊时间：8：00-17：00 急诊时间：24小时

昌平

北京清华长庚医院

地址：昌平区立汤路168号

电话：56118899

网址：http://www.btch.edu.cn/

周一至周五 8：30~12：30、13：30~17：00

周六 8：30~12：30

周日无门诊

昌平

北京市昌平区医院

地址：昌平区鼓楼北街9号

电话：69747119

网址：http://www.bjcpqyy.com.cn/

周一至周日全天开放

昌平

北京市昌平区中西医结合医院

地址：昌平区东小口镇霍营村黄平路219号

电话：58596325

网址：http://www.changpingquzhongxiyijieheyiyuan.com/

周一至周日全天（儿科急诊24小时）

昌平

北京市昌平区中医医院

地址：昌平区城区东环路南段

电话：69712343-8072

网址：http://www.cpzyy.com/

全年无假日门诊，出诊时间目前分冬夏季作息时间出诊

5月1日至9月30日 ： 上午8：00-12：00 下午 14：00-17：30

10月1日至次年4月30：上午8：00-12：00 下午 13：30-17：00

昌平

北京王府中西医结合医院

地址：昌平区北七家镇王府大街1号

电话：81778186

网址：http://www.rimh.cn/

8：00-18：00

昌平

北京市昌平区妇幼保健院

地址：昌平区北环路1号

电话：69746091

网址：网站正在维护中

10：00——22：：00

昌平

北京市昌平区沙河医院

地址：昌平区沙河镇赴京门路22号

电话：69731113

网址：无

周一至周五 08：00—17：00

昌平

北京市昌平区天通苑中医医院

地址：昌平区天通苑东一区9号楼

电话：61766485

网址：无

周一至周日早8：00至下午17：30

平谷

北京市平谷区医院

地址：平谷区新平北路59号

电话：89999279

网址：http://www.pgyy.com/

门诊：早08：00-12：00 下午13：30-17：30 急诊： 中午12：00-13：30 夜间17；30-08：00

平谷

北京市平谷区妇幼保健院

地址：平谷区南岔子街49号

电话：69962400 89985074

网址：http://www.bjpgfy.com/

普通门诊 夏秋季就诊时间 上午8：00—11：30 下午14：00—18：00

冬春季就诊时间 上午8：00—11：30 下午13：30—17：30

急诊 夏秋季就诊时间 中午11：30—14：00 夜间18：00—翌日8：00

冬春季就诊时间 中午11：30—13：30 夜间17：30—翌日8：00

怀柔

北京怀柔医院

地址：怀柔区永泰北街9号院

电话：69644711

网址：http://www.bjhryy.org.cn/

7：45-17：15

怀柔

北京康益德中西医结合肺科医院

地址：怀柔区开放路50号

电话：69691166

网址：http：www.kydfxwh.com

周一至周五全天，周六、日上午。7：45到17：30

怀柔

北京市怀柔区妇幼保健院

地址：怀柔区迎宾北路38号

电话：89691353

网址：http://www.bjhrfy.com/

7：45—17：30

其余时间为急诊

怀柔

北京市怀柔区中医医院

地址：怀柔区后横街一号

电话：69624125

网址：hrzyyy.net

周一至周日7：45-11：50，1：30-5：30

密云

北京市密云区妇幼保健院

地址：密云区新南路56号

电话：69085973

网址：无

冬季：上午7：40—11：35，下午13：30—17：10分

夏季：上午7：40—11：35，下午14：00—17：35分其余时间为急诊

密云

北京市密云区医院

地址：密云区阳光街383号

电话：89037825

网址：www.miyunyiyuan.com

8：00-12：00 13：30-17：30

密云

北京市密云区中医医院

地址：密云区新中街39号

电话：69063482或69044117

网址：www.bjmyzy.com

周一到周日全天

延庆

北京市延庆区妇幼保健院

地址：延庆区延庆镇庆园街8号

电话：69101275

网址：无

周一至周日白天全天普通门诊，无夜间急诊。

延庆

北京市延庆区医院（北京大学第三医院延庆医院）

地址：延庆区东顺城街28号

电话：69144448

网址：http://www.bjyqyy.cn/

上午8：00-12：00，下午13：30-17：30

延庆

北京中医医院延庆医院（北京市延庆区中医医院）

地址：延庆区新城街11号

电话：69146621

网址：无

周一至周日全天门诊。

夏季（5月1日至9月30日）：上午8：00-12：00，下午14：00-18：00。

冬季（10月1日至第二年4月30日）：上午8：00-12：00，下午13：30-17：30

4家能提供儿科口腔服务的医院名单

西城

北京大学口腔医院门诊部

地址：东门：西城区西什库大街甲37号 （ 西什库教堂旁 ）西门：西城区西黄城根北街10号

电话：53292120

网址：https：//ss.bjmu.edu.cn/Html/Departments/Main/Index_181.html

门诊时间：周一至周日：上午8：00-11：30，下午：13：00-16：30

朝阳

北京大学口腔医院第二门诊部

地址：朝阳区亚运村安立路66号安立花园A2-B5

电话：82196299

网站网址：https：//ss.bjmu.edu.cn/Html/Departments/Main/Index_182.html

门诊时间：周一至周日：上午8：00-11：30，下午：13：00-18：00

海淀

北京大学口腔医院第三门诊部

地址：海淀区花园东路10号高德大厦A座2层

电话：82037030；82279890

网站网址：

https：//ss.bjmu.edu.cn/Html/Departments/Main/Index_183.html

门诊时间：上午8：00-11：30，下午13：00-18：00，国家法定节假日除外

东城

北京口腔医院

地址：东城区天坛西里4号

电话：57099201

网站网址：

http://www.dentist.org.cn/

门诊时间：周一至周日8：00-16：30

责任编辑：张岩