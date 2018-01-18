美媒称中国楼市降温:大城市销售停滞 价格下跌

原标题 美媒称中国楼市开始降温：大城市销售停滞 价格小幅下跌

资料图：北京市西城区的一处楼盘 新华社记者 罗晓光 摄

参考消息网1月18日报道 美媒称，中国楼市两年来在银行贷款和投机的托举下迅速增长，但是现在情况发生了改变，在北京和上海及其他超大型城市，房屋销售陷入停滞，价格开始下跌。

据美国《华尔街日报》网站1月16日报道，由于政府实施的一些措施，包括提高按揭利率、提高首付要求、限制购买第二套或第三套房，需求趋于萎缩，卖房者搁置卖房计划，等待房价反弹。

最新官方数据显示，北京和上海的房价11月同比下跌了0.3%，这个降幅虽然比较小，但是跟过去一年双位数的房价飙升比起来，是一个惊人的逆转。

据纽约格拉尼特峰咨询公司的布兰登·埃默里赫称，上海新楼盘价格从10月份到12月份之间下降了8%，包括深圳、无锡和杭州在内的其他大城市，房价小幅下跌。

报道称，中国家庭为了买房，借了越来越多、风险越来越高的贷款，价格下跌可能使得一些房主的负债超过房屋的价格。为了缓解压力，政府正在鼓励抬高租房市场价格。

美国PNC金融服务集团高级经济学家比尔·亚当斯说，中国房地产领域更脆弱的一个方面是，买房者的行为背离了他们的收入实力，“他们常常是从小城市或农村来到大城市的人。”

由于大城市吸引农民工，房价降幅很可能维持在目前水平，法国巴黎银行首席经济学家陈兴动说：“如果价格下降20%，将会出现大麻烦，低位单位数增长不是问题。”

报道称，在那些没有出台买房限制措施的地区，房市仍然强劲，2017年1月至11月中国房地产总投资同比增长7.5%。

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