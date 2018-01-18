北京政协十三届一次会议将开幕 委员首听两院报告

原标题：北京市政协十三届一次会议1月22日开幕 委员首次听取“两院”工作报告

新京报快讯（记者何强 沙璐）今日（1月18日）上午，北京市政协举行新闻发布会，介绍北京市政协十三届委员会产生过程、委员构成及市政协十三届一次会议筹备情况。记者了解到，北京市政协十三届一次会议将于本月22日开幕，会期6天半。届时将选举产生新一届北京市政协主席、副主席、秘书长、常务委员等。新一届市政协委员，还将首次听取并讨论北京市高级人民法院工作报告、北京市人民检察院工作报告。

在此次新闻发布会上，十二届北京市政协秘书长、市政协十三届一次会议大会秘书处负责人周毓秋介绍，为开好这次会议，市政协于2017年10月19日成立了大会秘书处，在近3个月时间里，就大会的各项准备工作进行认真研究、协调和落实。各个职能组各司其职，相互协作，分别制定了详细的工作计划并进行了精心的实施。目前，大会的各项筹备工作已基本就绪。

据周毓秋介绍，北京市政协十三届一次会议共有7项议程：

1、听取并审议政协北京市第十二届委员会常务委员会工作报告；

2、审议政协北京市第十二届委员会常务委员会关于提案工作的报告；

3、列席北京市第十五届人民代表大会第一次会议第一次全体会议和第四次全体会议。听取并讨论北京市人民政府工作报告；讨论北京市2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告、北京市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告；听取并讨论北京市高级人民法院工作报告、北京市人民检察院工作报告；

4、选举政协北京市第十三届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员；

5、听取北京市政协第十三届委员会第一次会议提案审查委员会关于十三届一次会议期间提案审查情况的报告；

6、审议通过关于政协北京市第十二届委员会常务委员会工作报告的决议；

7、审议通过关于政协北京市第十三届委员会第一次会议政治决议。

会议的主要活动安排有：

1月21日上午委员报到，下午集中培训。

1月22日上午召开预备会，下午举行开幕式。本次大会共安排8次小组会和1场记者会。

1月25日上午，将围绕“落实北京城市总体规划，提高城市精细化管理水平”和“发挥科技创新引领作用，汇聚首都发展新动能”两个专题举行专题座谈会。下午举行大会发言，由市各民主党派、工商联、无党派代表人士和部分界别的委员代表就首都经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要问题以及人民群众关心的热点、难点问题发表意见建议。

1月27日下午举行联组会，分别就加快全国文化中心建设、构建超大城市治理体系、加强社区治理和社区服务体系建设、改善首都生态环境、加快推进健康北京建设5个议题进行讨论。

1月28日下午进行大会选举，之后举行闭幕式。会议召开期间，市委市政府领导将到会听取意见并与委员进行交流。

责任编辑：张玉