美媒：加班多晋升难 焦虑成中国白领年度关键词

原标题 美媒：加班多休假少晋升难 “焦虑”成中国白领年度关键词

参考消息网1月19日报道 美媒称，中国主流职业平台智联招聘最近发布了2017年白领满意度指数调查报告，报告发现，由于晋升机会有限、经常加班、缺乏休假，2017年中国白领对工作的满意度较低。

据美通社1月16日报道，智联招聘进行了一年一度的调查来评估白领员工对自己在2017年工作的满意度情况。对工作的满意度以薪资、福利、培训、升职机会和人际关系来衡量，超过1.2万名白领参与了调查。

最不满意的是晋升机会

调查结果显示，中国白领对2017年的工作满意度较低，满意度指数为2.64（指数区间为0到5，5为最高），指数与前两年相比有所提高，2016年为2.33，2015年为2.28，但仍保持在较低水平。

白领最不满意的是晋升机会，满意度指数为2.17，只有27.5%的白领得到了提拔，54.7%的人表示在2017年没有获得晋升机会。至于升职理由，24.2%的白领认为升职是基于个人努力，而32.8%的人认为晋升是因为公司政策。其次是福利，满意度指数为2.43，对工资的满意度指数为2.47。

智联招聘发现，约85%的中国白领每周都要加班，21.3%的人每周要加班5到10个小时；约33.3%的白领没有休假，25.5%的人休假时间不足五天。

收入和经验影响工作满意度

智联招聘发现，工作满意度与收入水平和工作经验高度相关。平均月薪在8001元至10000元人民币的白领工作满意度最高（2.93），而工资低于2000元的白领工作满意度最低（1.83）；积累了更多工作经验的白领对待工作更理性，而且往往对工作的满意度更高。刚毕业、工作不足一年的员工容易对参加工作后的现实感到失望，工作满意度最低（2.36）。

在不同类型的公司中，合资企业白领满意度最高，达3.08；其次为外商独资企业（包括香港、澳门和台湾），工作满意度指数为2.79；私营公司雇员工作满意度最低（2.58）。

就年龄群体而言，出生于20世纪80年代和70年代的白领工作满意度相对较高，因为他们有更多的工作经验。由于工作经验有限，1995年以后出生的白领最不满意自己的工作（2.42）。

在被要求用一个关键词来总结2017年时，24%的白领选择了“焦虑”，22.1%的白领选择了“贫穷”。

责任编辑：张岩