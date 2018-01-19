中国外长连续28年首访非 俄媒:台2个“邦交”危险

原标题 中国外长连续28年开年首访非洲 俄媒：台湾两个“邦交”危险了？

当地时间2018年1月13日，外交部长王毅在基加利会见卢旺达总统卡加梅后应询向媒体介绍中方对今年将在中国举行新一届中非合作论坛峰会的设想。（图片来源：外交部网站）

参考消息网1月19日报道 俄媒称，中国外长王毅借传统的新年伊始非洲之行发出重要政治信号。王毅宣布，2018年将在北京举行中非合作论坛。他同时表示，我真诚希望所有非洲国家都能够一个不少地出现在中非合作的全家福照片里。报道称，迄今为止还有斯威士兰和布基纳法索两个国家没有到位——它们是非洲大陆仅有的两个台湾“邦交国”。

据俄罗斯卫星网1月17日报道，中国外长在同卢旺达总统卡加梅会晤时表示，每年中国外长的开年首访都到非洲。这一传统已经延续28年，就是要向国际社会表明，非洲始终是中国外交的优先方向，中国始终是非洲兄弟最可靠的朋友和伙伴。卢旺达恰好是王毅此次非洲之行的第一站。

报道称，这一次，中国外长与以往每次优先讨论经济与投资合作不同。从官方消息看，在卢旺达、安哥拉、加蓬、圣多美和普林西比，首先讨论的是，为在北京成功举行同中国建交的50多个非洲国家领导人参加的北京峰会，加强中非政治接触。

据称，它将是与会代表人数最多的一次历史性会议，因为中国为未来几年的中非经济和投资合作已经注资大约3000亿美元。

俄罗斯科学院世界通史研究所非洲研究中心专家尼古拉·谢尔巴科夫在接受俄罗斯卫星通讯社采访时指出，“中国同非洲国家交流的能力现在明显超过世界上任何一个国家的能力。”他说，“高度评价某一活动的历史意义虽然为政治家们所特有，但中国的确做出了针对北京峰会的有关决定。”

报道称，王毅此次非洲之行的到访国家之一，是圣多美和普林西比。这是两国2016年年底建交后中国如此高级别官员首次访问这个岛国。1月16日王毅在同圣普外长博特略举行的联合记者会上回忆说，一年前，圣普同台湾地区断绝所谓“邦交”关系，与中华人民共和国复交，无疑是一个符合圣普国家和人民利益的正确决定。一年多来，中圣普各领域交往全面恢复，互利合作全面展开。

王毅同时指出，还有个别非洲国家因为仍然与台湾地区保持所谓“邦交”，无法与中国建立正常关系，也无法参与到中非整体合作中来，这显然不符合他们国家和人民的根本利益。王毅真诚希望所有非洲国家都能够一个不少地出现在中非合作的全家福照片里。

中国集美大学马克思主义学院讲师陈晓晓在接受俄罗斯卫星通讯社书面采访时指出，个别国家同台湾“断交”的趋势只能加强。

陈晓晓说：“首先，2016年12月，圣多美和普林西比民主共和国宣布与台湾‘断交’，且在不到一个星期内宣布与中华人民共和国恢复外交关系。2016年后，中国相继恢复与冈比亚、圣多美和普林西比的外交关系，与巴拿马建立外交关系。由此可见，台湾当局是否坚持一个中国原则以及所采取的对外政策，直接关系到台湾对外交往活动情况的变化，两岸关系变化直接影响到两岸在涉外领域关系的变化。其次，中国已超过美国和非洲的前宗主国成为非洲最重要的贸易伙伴，且投资巨大。作为亚洲经济引擎，中国通过不断向非洲做出承诺，引领非洲国家共同走向繁荣。最后，中国外交的基础是发展中国家，而非洲则是这一基础中的基础。因此，中非关系蕴藏着重要的政治意涵，那就是不管中国今后发展到什么程度，我们都会继续同发展中国家站在一起，同非洲兄弟站在一起，践行‘人类命运共同体’的发展理念。”

报道认为，目前形势意味着中国有可能在中非北京峰会前向斯威士兰和布基纳法索发出一旦同中华人民共和国建交将扩大合作的新信号。这两个国家如果也转向中国大陆，那么将是中国取得的又一次外交胜利。这里值得提及圣普总理同王毅会谈时讲的一番话。特罗瓦达表示，中国作为世界第二大经济体，愿同作为非洲第二小国的圣普发展友好关系，再次证明中国一贯坚持大小国家一律平等，传递出中国是非洲的真诚朋友和可靠伙伴的积极信息。

责任编辑：张岩