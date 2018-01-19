长征十一号成功发射一箭六星 年底有望在海上起飞

原标题：长征十一号实施“一箭六星”发射 今年底有望在海上起飞

新京报快讯（记者倪伟）我国固体小型运载火箭长征十一号今天（1月19日）完成“一箭六星”发射，这是我国固体运载火箭首次向国际用户提供发射服务。

今天中午12时12分，在我国酒泉卫星发射中心，长征十一号固体运载火箭搭载的6颗卫星点火升空，包括吉林一号视频07星、08星，长沙天仪研究院的 “湘江新区号”卫星、“全图通一号”卫星，零重空间研制的 “淮安号”卫星和一颗加拿大小卫星。6颗卫星均属于商业小卫星，由商业公司组织研发，采用商业合作模式实施发射。

小而快：一天之内可完成发射准备

这次发射是长征十一号的第三次发射，是其继“一箭四星”、 “一箭五星”发射之后，又一次多星发射的突破。

长征十一号2015年9月25日首次发射，是我国运载能力最小的一型长征火箭。火箭全长20.8 米，最大直径2米，重约58吨。而我国普通液体火箭大多长40米以上、直径3.35米以上。

“长征十一号低轨能力达到700公斤，700公里太阳同步轨道运载能力达到400多公斤，完全可以胜任近年来蓬勃发展的小型科学试验卫星与商业卫星发射任务。”航天科技集团一院长征十一号总设计师彭昆雅介绍。

长征十一号小而快，由于采用可提前准备的固体燃料、精简的电气系统和卫星快速对接等技术，最短发射准备时间缩至24小时以内。“远超美国同类火箭的3天时间，成为世界上发射准备时间最短的运载火箭之一。”长征十一号总指挥杨毅强介绍，长征十一号从接到订单到实施发射，也只需90天。

商业化：发射卫星可享受积分制、会员制服务

基于快速的反应能力，运营者希望长征十一号能够服务于商业航天市场。据航天科技集团一院介绍，长征十一号将推出“太空专车”、“太空班车”、“太空顺风车”三种模式，并为用户提供星座组网服务的“太空星网”一站式解决方案。

更“洋气”的是，长征十一号将推出积分制和会员制等模式，为国内外商业小卫星用户提供订制、众筹、搭载发射服务。

此次发射的长征十一号火箭运载能力较以往增加了20%。据了解，长征十一号团队正在研制更大规模的商业固体运载火箭，运载能力覆盖2吨范畴，发射周期不超过72小时，价格不高于1万美元/公斤。

同时，“长十一”将拓展发射方式，形成海上发射能力，满足低倾角轨道卫星的发射需求。中国运载火箭技术研究院相关负责人此前表示，长征十一号今年年底有望海上起飞，将是全球火箭时隔多年后首次在海上起飞。

责任编辑：张玉