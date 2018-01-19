原标题：中孟联合建造两艘孟加拉海军大型反潜巡逻艇交付
[环球网军事1月19日报道]据中船重工武船集团1月18日官方微信号报道，2018年1月14日上午，武船集团与孟加拉昆拉船厂联合建造的两艘大型反潜巡逻艇（BNS DURGAM和BNS NISHAN）交付文件签署仪式在孟加拉隆重举行，中国船贸军品部项目经理刘畅和孟加拉海军P64B项目经理拉实德代表双方在交付文件上签字。
孟加拉军贸项目是武船集团首次在海外联合建造的总承包军贸项目，标志着武船集团“走出去”的国际战略迈出了坚实的一步。该项目的成功为中船重工与外方船厂合作提供了宝贵的经验，为武船在海外联合建造奠定了很好的基础，为后续双方合作起到良好的推动作用。
在项目部交船队和国内保障队的不懈努力下，两艘大型反潜巡逻艇于2017年3月份下水、9月份完成系泊试验、10月份完成航行试验、12月份完成武器系统专项试验，至此两艇建造、海试项目全部圆满完成。
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