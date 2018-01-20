西媒：中国赴欧游客达1360万人次 最爱法德意大利

原标题 西媒：中国赴欧游客达1360万人次 最爱法国德国意大利

1月18日，在意大利威尼斯，中国武术演出为“中欧旅游年”开幕预热。（新华社记者金宇摄）

参考消息网1月20日报道 西媒称，1月19日“2018中欧旅游年”开幕活动将在威尼斯举行。双方希望通过这项活动促进中国和欧洲旅游业共同携手发展。

据埃菲社1月18日报道，中国旅游研究院院长戴斌1月18日在意大利著名旅游城市威尼斯表示，2017年赴欧洲旅游中国公民达到1360万人次，比2016年的1200万人次增长了13.4%。

戴斌表示，2017年在全球范围内，中国游客前往不同国家和地区旅游达到了1.29亿人次，旅游消费支出超过1100亿美元。

报道称，出于经济问题的考虑，中国大陆游客出游的首选目的地仍是亚洲地区，特别是香港、澳门特别行政区、台湾地区，而排在中国人出境游目的地首位的是欧洲，美洲紧随其后。

戴斌指出，在欧洲范围内，中国人最热衷的旅游目的地是法国。然而，该国屡遭恐袭之后，很多中国游客出于安全考虑在2017年的后几个月转而前往德国旅游。

在欧洲排行榜上，意大利位居第三。西班牙第四，其中巴塞罗那、马德里和塞维利亚是中国游客最常造访的城市。

从经济角度来看，2017年前半年中国游客在欧洲平均每天消费1485欧元（1欧元约合7.84元人民币），自助游游客每天平均消费1607欧元，组团游游客每天平均消费1300欧元，中国游客更加青睐第二种旅游模式。

戴斌称，实际上，2017年70%的中国游客都是采取组团游的模式，但这一习惯正在发生改变，越来越多的中国人愿意尝试自助游或者两人出行。2017年有12%的中国游客选择自助游，18%选择双人游。

报道称，中国游客在欧洲遇到的最主要问题就是语言不通，因此很多人选择组团游。除此以外，有些旅游目的地无法使用WiFi，以及中国人特殊的消费方式都让很多游客在境外感到不便。中国人不但使用信用卡消费，如今手机支付在国内也相当普及。但这在很多欧洲商场、酒店和饭店都是不支持的，因此中国游客不得不随身携带零钱。意大利的很多旅游企业正致力于打破这道让中国游客望而却步的障碍，例如在欧洲的部分设施、酒店和饭店当中设立中文指示表等。（编译/刘丽菲）

责任编辑：张岩