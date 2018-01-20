俄媒：中国走创新之路 将在这个领域全面领先美国

原标题 俄媒：在绿色能源领域 中国将全面领先美国

资料图片：张家口市下花园区张家庄村荒山上建设的奥运迎宾光伏廊道项目。新华社记者 王晓 摄

参考消息网1月20日报道 俄媒称，中国将在最近一些年里成为可再生能源发展领域的领先国，能源经济与金融分析研究所报告这样指出。报告作者强调，在美国退出巴黎协议背景下，中国或从美国手里夺过环保和新绿色技术领域全球领先国地位。

据俄罗斯卫星网1月12日报道，美国总统特朗普在竞选过程中就宣扬反对巴黎协议。2017年夏，他宣布退出该协议。特朗普指出，执行巴黎协议，将导致美国减少270万个工作岗位，造成难以计数的损失。美国总统还认为，需要发展而不是缩减煤炭工业，使“美国再次强大起来”。

而煤炭工业在能源平衡中占70%的中国，相反却在尽快重建本国的能源体系，更多地发展可替代能源。不久前，中国国家能源局宣布，2020年前，将向可替代能源领域投资2.5万亿元人民币。这些投资将主要用于发展风电、水电、太阳能发电和核电站建设。而且，太阳能发电将投入1万亿元。按计划，到2020年前，要将太阳能发电总量增加5倍。

总的来说，中国政府很早以前就非常推崇太阳能发电。中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英说：“能够看到，国内的环境污染、汽车数量和取暖设备状况要求必须发展新能源。这是市场、环境以及国际环境的倒逼，不得已而为之。而且全世界都在转型，不只是中国。”

不过，太阳能光板生产量过大，以至于不知道用在何处。要知道，要使用这些光板，需要相应的分网基础设施。中国要生产光伏玻璃建造整栋建筑，把建筑物变成大型太阳能电池，实现自我供电。12月末，甚至还启动了2公里长的完全用太阳能电池建起来的公路。设计者们认为，这条公路每年能产出100万千瓦/小时的电。可为公路周边设施、比如灯具、广告牌、摄像头和电动汽车充电站供电。

陈凤英说：“目前涉及过剩的是太阳能光伏产业。最初，国内光伏产业的模式是进口基本的原材料，再进行组装和产出。但是后来大力鼓励使用新能源，包括风能也是如此，出现了投资过度的状况。中国的光伏出口对欧洲和美国都是一种压力，因为他们也在鼓励发展太阳能光伏产业，中国的竞争性上升后就会对他们形成压力。在德国慕尼黑都有中国的光伏产品，我们输出的不是次品，只是由于前期投资过度，导致后期容纳不了，所以就要转移出去。现在我们也在消化这个问题。应该注意，我们输出的产品的确是国际市场需要的，我们的产品拥有竞争力之后，自然就会出口，当然有些国家为了保护本国技术，又开始对中国实行反倾销。风电领域就更明显，因为从前电的使用是粗放型的，后来突然之间进行转型，不允许粗放式的生产扩大投资，就会出现上述状况。 我仍然认为这是一个投资、产出与市场转型没有衔接好而出现的问题，但一定不是倾销，因为我们的产品有竞争力，价格是低的，质量是好的，这也是一个公平竞争的问题。”

报道称，目前形成的是这样相互矛盾的场景。一方面，美国不想将“绿色技术”的优势交给别人。但另一方面，却在发展传统的化石能源载体。而中国走的是创新之路。甚至，把美国认为是威胁的领域看成是前景。比如，特朗普认为，巴黎协议将“吃掉”270万个工作岗位，但中国却认为，新能源领域投资，将在中国创造1300万个就业岗位。中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英指出，目前投资大于回报。她说：“欧美的环保技术水平目前仍然很高，中国是一个后来者，我们现在只是比其他国家投资量大，未来的产出会好，但我不认为是今天。”

责任编辑：张岩