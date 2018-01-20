河南淇河污染已有效控制 未影响丹江口水库水质

原标题：河南西峡县淇河污染已有效控制未影响丹江口水库水质

新华社郑州1月19日电（记者付昊苏）记者从河南省环保厅了解到，17日，南水北调中线水源区河南西峡县淇河河段发生一起水污染事件，经及时有效处理，污染已被完全控制，丹江口水库水质未受到影响。

淇河为丹江支流，全长150公里，在河南省淅川县寺湾乡汇入丹江。

1月17日11时30分左右，河南西峡县环保局接到群众反映，西坪镇下营村淇河河道水质异常，有不法人员向淇河河道倾倒不明物质，导致淇河下营村河段约1公里河道水体呈乳白色。

西峡县委、县政府接报后，立即启动突发环境事件应急响应预案，连续监测水质，组织力量修建拦截坝，关闭下游水电站，把污染水质拦截在境内淇河流域，坚决杜绝重大污染后果发生。

17日当天，西峡组组织人员和大型挖掘机械迅速构筑6条拦截坝，同时关闭西峡县境内淇河的发电站，并及时向下游的淅川县政府通报淇河污染情况。淅川县政府得知情况也立即关闭淇河段7座水电站，禁止发电泄水。上述14道“防线”有效发挥了作用，同时由于淇河径流量较小，仅为每秒1.35立方米，有效保证了受污染水体全部被拦截在8公里西峡境内淇河段。

为减小上游来水的流量，西峡在污染现场上游也修建3条拦截坝。受污染水体已经通过拦坝处草栅吸附、活性炭、漂白粉、絮凝剂等方式初步处置。

在该事件处置中，环保部、河南省政府、河南省环保厅相关人员相继赶到现场了解案情，指导和安排部署工作。南阳市、西峡县、淅川县环境监测人员在淇河9个段面点位加密监测。1月19日13时40分各点位监测结果显示，所有监测因子全部达到地表水Ⅲ类水质标准。

19日晚间，西峡县政府通报称，该事件原因已初步查明，系一起跨省转移、倾倒危险废物案件。

责任编辑：张岩