中国禁令让欧美多国垃圾无处安放 日媒忧陷入混乱

原标题：中国禁令让欧美多国垃圾无处安放 日媒忧陷入短期混乱

参考消息网1月21日报道 日媒称，多年来中国一直在从世界各国大量进口以回收再利用为目的的废弃物，但在2017年12月底，中国部分禁止这些废弃物的进口，目的是防范再生处理过程中引发的环境污染。

据日本《读卖新闻》1月18日报道，美国俄勒冈州废弃物处理再生设施的员工停车场，600吨垃圾堆积如山，在南卡罗来纳州，垃圾还原封不动地装在卡车拖车上。

报道称，由美国和加拿大超过9000名从业人员组成的“北美固体废弃物协会”在2017年12月的声明中抱怨，北美各地尚未处理完成的废弃物正在越积越多。据说，由于中国政府2017年7月出台的进口禁令，美国三分之一以上的州“受到了明显影响”。从2017年底开始，中国将不再允许进口生活垃圾中的塑料、未经分拣的废旧纸张等24个品种的废弃物，其他废弃物的进口也将在两年内削减。

从新规开始实施前中国政府就在收紧废弃物进口许可范围，一些环保措施不得力的企业由于监管力度加大而被迫退出。

报道称，中国从上世纪80年代开始进口废弃物。在改革开放政策带动的工业化过程中，比起用木材、原油直接加工，“洋垃圾”能够确保获得更廉价的原料。

据中国环保部的统计，2016年的固体废弃物进口量达到4658万吨，是全世界最多的，其中废旧纸张占比61%，达2850万吨，废旧塑料占比16%，总计735万吨。根据中国的贸易统计数据，从最大进口来源国美国进口的废旧纸张和废塑料分别为1279万吨和69万吨，日本和欧洲各国紧随其后。

报道认为，进口最多的是那些沿海城市。多年来，南部的广东省一直以从发达国家进口的废塑料为原材料生产成玩具再出口回这些国家，这形成了一条全球规模的循环链。曾经靠废旧塑料再生繁盛一时的广东省佛山市的工厂在这个1月显得有些冷清。

报道称，日本政府对待废弃物的方针基本上是在国内进行处理，问题是“那些不能再出口的部分是否可以全部在国内消化”。有贸易统计显示，日本废旧塑料出口的53%，也就是80万吨，是去往中国的。据说在关东地区，无法完全处理的废塑料流向其他地区的现象已经出现了。

日本每年出口到中国的废塑料瓶约25万吨。业界相关人士对此表达了担忧，由于不具备全部实施再生处理的能力，短期内将引发混乱。日本也有一部分废旧纸张是出口到中国的，据废旧纸张再生促进中心统计，其占比为16%。出口量从2017年开始显著下降，不过由于国内需求旺盛，据说并不会产生太大的影响。（编译/刘林）

责任编辑：柳龙龙