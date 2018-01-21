脱贫数据是否有水分？22省区市迎最严格年度考核

原标题：22省区市迎脱贫攻坚年度大考 考什么？怎么考？

央视网消息：2017年，我国脱贫人口超过一千万人，也是连续第5年减贫超千万。这一千多万人是不是真的脱贫了，数据有没有水分，脱贫遇到了哪些问题？为了给全国人民一个答案，这几天，一场最严格的脱贫攻坚成效年度考核在中西部22个省区市全面展开。

最严格考核：谁是考官？

谁来当这场考试的考官？今年的考核有三种考核方式：第三方机构独立评估、省际交叉考核以及媒体暗访。省际交叉考核队伍由各省、区、市扶贫开发领导小组成员单位和基层扶贫工作人员组成，对其他省份进行考核。其中在云南省普洱市进行调查的是来自陕西省的工作队伍，调查队员是来自省城乡和住房建设厅，卫计委、教育厅等部门的专业人员。

省际交叉考核云南组 胡世民：

我是陕西省城乡和住房建设厅的，（云南）地形复杂，是个地震多发区，老百姓对建房的质量要求很高，希望政府在这方面能有更具体的措施推动，所以抽调住建部门来参加省际交叉检查。

第三方评估，由竞标选出的全国20多所高校和科研机构的1500多名教授和学生承担，在不到一个月的时间里要完成对2万多农户的调查工作。其中云南的评估队伍是来自贵州师范大学的师生，经过严格选拔，培训认证上岗。

深夜双随机选村 防止突击准备

考官队伍不仅要陌生，考试方式也要通过随机变化保证公正。祥云县是第三方评估组在云南考察的第二站，每次调查前夜，评估组代表都会召开一个内部讨论会，位于北京的第三方评估指挥中心通过系统随机产生名单后，各小组再进行二次选择，确定具体要调查的村庄，而双重随机选择的目的只有一个。

国家精准扶贫工作成效第三方评估云南组组长 但文红：就是为了保密，我们在过去的调查过程提前三五天告知当地调查村的名单，发现了临时帮扶的现象。

此外，考官们还要根据实地情况，选出最需要重点考核的内容。

与往年不同的是，今年的考核还首次增加了媒体暗访考核，以更好地体现综合评价、奖惩分明等导向。

考官严阵以待，保密工作到位，那接下来，到底考什么呢？

2016年考核发现四方面突出问题

脱贫攻坚成效考核，今年并不是第一次。此前，国务院扶贫领导小组对2015年中西部22个省区扶贫开发成效进行了试考核，在此基础上开展了2016年正式考核，发现几个方面突出问题。

脱贫质量不高。把预期收入算为实际收入，搞“算账脱贫”。或是搞短时间、大批量的突击脱贫。

帮扶工作不扎实。有的地方一帮多，一个干部要帮扶30多个贫困户。有的地方就是单纯发钱发物，没有具体的帮扶措施。

国务院扶贫办考核评估司副司长 杨炼：发钱发物，去了家里就是给你一桶油、一袋面，就算我对你的帮扶措施了，还有一种方式就是一兜了之，就让你吃低保，工作不是特别踏实。

此外，还存在政策落实不够精准，以及资金拨付较慢、违规挪用等问题。

第三方走访 侧重吃穿住教育医疗

在今年的考核中，考官们针对以往的问题制定了详细的考核指标。队员两人一组，对随机选择的农户挨家走访，除了家庭收入外，还特别侧重吃穿，教育、医疗、住房的保障情况，通过几十项问题来搜集信息，并进行数字化采集。

国家精准扶贫工作成效第三方评估云南组 王恺：平时吃穿用肯定都要花钱，（种的）桔子又没挂果，收入来源是什么？

农户：就是出去打一下工。

王恺：驻村工作队？

农户：不知道。

王恺：就是县里面，镇里面的干部住到村里面来，进行扶贫工作的，有没有？

农户：有的。

王恺：您对他们的工作满意吗？

农户：一般化吧。

王恺：根据他回答的情况，下面还会罗列很多小项，如果他说（回答）好，那么下面就有原因，为什么好，如果说不好，下面也有原因选项。

省际交叉：考察责任落实政策落地

而省际交叉考核，主要考察地方责任落实，政策落地和工作落实。

省际交叉考核云南组副组长 姜宝齐：你云南省是全境旅游，为什么你这里旅游很少，我觉得很纳闷，可能有你区域性限制。

云南省普洱市思茅区扶贫办主任 刁伟：旅游、包括电商我们已经开始在做了，但是发展还不成型。

[编后]

有问题不怕，就怕有问题却看不到。第三方独立评估、省际交叉考核，为的都是确保考核结果绝对真实，让所有的形式主义和注水行为无处遁形。脱贫攻坚是场硬仗，必须稳扎稳打、一步一个脚印，彻底斩断贫困的根。

责任编辑：张建利