陈少荣当选贵州铜仁市长(图/简历)

原标题：陈少荣当选铜仁市市长 蒋兴勇当选市监察委员会主任（图|简历）
经济日报-中国经济网铜仁1月22日综合报道 据贵州《铜仁日报》消息，1月21日，市二届人大二次会议举行第三次全体会议。会议选举陈少荣为铜仁市人民政府市长、蒋兴勇为铜仁市监察委员会主任。
陈少荣简历
陈少荣，男，穿青人，1966年11月生，贵州纳雍人，1987年7月参加工作，1994年12月加入中国共产党，大学本科学历、工学学士，高级工程师。
1983年9月至1987年7月，重庆大学采矿工程系采矿工程专业学习；
1987年7月至1988年1月，贵州省水城矿务局木冲沟煤矿掘进一区见习技术员；
1988年1月至1989年5月，贵州省水城矿务局木冲沟煤矿通风工区见习技术员、助理工程师；
1989年5月至1992年3月，贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科设计、掘进组长、工程师；
1992年3月至1993年5月，贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科副科长（1993年4月评为工程师）；
1993年5月至1995年12月，贵州省水城矿务局木冲沟煤矿技术科科长；
1995年12月至1999年3月，贵州省水城矿务局大湾煤矿总工程师（1997年9月评为高级工程师）；
1999年3月至2001年10月，贵州省水城矿务局大湾煤矿矿长；
2001年10月至2003年6月，贵州水城矿业（集团）有限责任公司副总经理（2001年8月至2002年1月，在美国海沃加州大学企业家培训中心中国贵州省第二批高级管理人才培训班学习）；
2003年6月至2006年10月，贵州水城矿业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员；
2006年10月至2011年10月，贵州省六盘水市副市长；
2011年10月至2011年12月，贵州省六盘水市副市长，盘县县委书记，红果经济开发区党工委书记；
2011年12月至2012年2月，贵州省六盘水市委常委，副市长，盘县县委书记，红果经济开发区党工委书记；
2012年2月至2012年5月，贵州省六盘水市委常委，盘县县委书记，红果经济开发区党工委书记；
2012年5月至2014年1月，贵州省六盘水市委常委，盘县县委书记，红果经济开发区党工委书记，盘北经济开发区党工委书记；
2014年1月至2017年9月，贵州省贵阳市委常委，副市长（分管市政府常务工作），贵阳行政学院院长（兼）；
2017年9月，贵州省铜仁市委副书记，副市长、代理市长；
2018年1月，贵州省铜仁市委副书记，市人民政府市长。
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