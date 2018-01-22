原标题：王亚军任中联部副部长（图|简历）
经济日报-中国经济网北京1月22日讯 中共中央对外联络部“现任部领导”栏目近日进行更新，据最新名单显示，王亚军已任中联部副部长。
据中国经济网中直机构人物库资料显示，王亚军，1969年12月生，曾任外交部政策规划司司长，2016年6月任中联部部长助理。
王亚军简历
王亚军，男，汉族，1969年12月生，安徽人，1991年7月加入中国共产党。外交学院毕业，大学学历，双学士学位。
1991年8月在外交学院参加工作，1993年6月任外交学院团委书记兼亚太研究中心副主任；
1995年6月起，历任外交部团委书记、外交部机关党委青年工作处处长，驻比利时大使馆一等秘书、驻欧盟使团一等秘书、驻法国斯特拉斯堡总领事馆副总领事；
2004年9月任外交部经济外交与合作办公室主任；
2005年6月起，任外交部政策研究司参赞、副司长等职；
2008年3月任驻欧盟使团公使衔参赞，2010年4月任驻欧盟使团公使（正局级）。
2011年3月任中央外办政策研究局局长。
2015年6月任外交部政策规划司司长。
2016年6月任中联部部长助理。
2018年1月任中联部副部长。
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