香港大学生抵制普通话 校学生会:普通话是外语

原标题：死撑？香港浸会大学学生会发声明称普通话是外语
香港浸会大学学生会截图
[环球网综合报道]香港浸会大学学生会日前因不满普通话豁免考试有难度，煽动学生“占领”学校语文中心，粗言辱骂教职员。据香港《大公报》22日报道，该校学生会昨晚（21日）发表“澄清”，除了为“占领”行动申辩外，更宣称普通话“亦唔系唯一可以修读嘅外语”（也不是唯一可以修读的外语）。
报道称，该“澄清”中多次出现“喺”、“嘅”等广东话口语字眼，称学校“迟迟未计划取消普通话毕业要求”、“误导同学”等，“占领”语文中心是“希望得到合理回应”，更妄言普通话“亦唔系唯一可以修读嘅外语”（也不是唯一可以修读的外语），“澄清”中全无对粗言侮辱教职工表示歉意。
对此，有网友指责，学生会发出正式“声明”却随意不正统，起码应该用正式的书面语，无论理由如何，讲粗口侮辱老师，没人会觉得有道理。还有网友怒斥“你们可去申诉，但几十人去包围教师办公室，语言恶劣，比黑社会威胁他人更差。”
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