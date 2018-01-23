原标题：英媒：中国太空任务日益密集 遭美排斥仍坚定前行

资料图片：在海南文昌航天发射场拍摄的长征五号遥二火箭。新华社发

参考消息网1月23日报道 英媒称，文昌市某基地是中国四大航天发射场中最新的一个，也是迄今为止最容易造访的一个——部分原因是海南官员非常热情。海南是游客和富裕的退休人员的天堂。文昌的地方政府为这座城市采用了一个徽标，该徽标让人想起《星际迷航》中星际舰队的徽章。文昌正在发射场附近打造一个以太空为主题的旅游村，景点包括一个蔬菜种植园，园内蔬菜的种子曾被宇宙飞船带去过太空。

据英国《经济学人》周刊网站1月20日报道，如果梦想是把海南岛上这个被棕榈树环绕的角落变成堪比佛罗里达温暖的太空海岸那样的旅游景点，那么还有很多事情要做。一些闲置的建筑工地表明一些投资者已经下注了。从一块曾经被指定为游乐场的灌木丛林地拆掉了所有广告牌。在最近的一个工作日，在附近过冬的退休人员是参观该发射场的为数不多的游客之一。一位当地人说，人们在天文发射场参观出来后常常觉得自己接受了一次爱国主义教育。

报道称，也许当文昌加快建设速度后，这一切都会改变。该基地对中国的地外雄心至关重要，因为它是唯一可以发射最新最大的“长征五号”火箭的基地。狭窄的铁路隧道限制了可以交付给其他3个基地的火箭零部件的尺寸。无论如何，火箭发射升空的地方离赤道越近效率越高，那里更快的地球旋转提供了额外的升力。在中国的4个发射中心中，文昌是迄今距离这个最佳位置最近的一个。

长征五号可以携带约25吨重量进入低轨，大约是中国下一个最强大火箭的最大载荷的两倍。这比美国航天局目前使用的最大火箭可携带的重量只轻一点点——但比美国私营企业太空探索技术公司研制的“猎鹰重型”运载火箭所能携带的重量要轻得多。

今年计划进行40次左右的发射。这大概包括对长征五号的第三次发射——假设它的缺陷能及时得到解决——以及将大大扩大为“北斗”服务的卫星数量的任务。北斗是中国国产卫星导航系统。

报道称，未来两年，中国在太空最引人注目的两个民用项目将取得重大进展：探月工程和建造空间站工程。2013年，中国向月球表面发射了月球车，这是自20世纪70年代俄罗斯和美国停止此类努力以来中国首次实现月球软着陆。到今年年底，中国希望在月球背面投放一台机器人，这个地区是月球表面从未被探索过的区域。这次着陆将有助于为如下尝试做好准备：（暂定于2019年）从月球表面采集岩石并将其送回地球。

报道称，中国说过最早于2019年启动永久性空间站的主要舱室，并在未来十年的初期将空间站扩大到有2个轨道舱。中国正独自完成这项计划。美国在2011年通过了一项法律，禁止美国航天局与中国分享类似的知识或资源。这确保了中国仍然置身于国际空间站之外；美国从未热衷于让它加入国际空间站。相反，中国试验了自己的两个临时轨道飞行器，最新的一个在2016年飞行了一个月。

报道称，中国最终可能派航天员赴月球。目前还没有确定实现这一目标的日期，但在2016年，一名官员猜测，中国人可能在15至20年内登上月球表面。中国也有火星探测计划。它计划在2020年或此后不久让一个漫游器登陆火星。它想在21世纪30年代的某个时候从火星上取回岩石。

报道称，中国在太空成就方面仍然远远落后于美国，但它在这场冷战式的竞赛中似乎并没有屈服。它在民用太空项目上的开支远远少于美国航天局去年拨款的197亿美元。然而，中国“固执”地追求自己的目标。

报道认为，北京的目标之一是提升国内的民族自豪感。2016年，中国宣布4月24日为“中国航天日”：这是1970年中国首次卫星发射的纪念日。虽然美国的辉煌仍然是一个遥远的目标，但中国意识到印度在太空领域取得的进展，印度是另一个追逐太空梦的发展中大国。印度正计划今年3月对月球进行首次软着陆，这比中国的首次软着陆时间晚了4年多。

欧洲渴望合作。中国和欧洲科学家2003年首次联合发射了一颗卫星。他们现在正合作研究太阳风。欧洲航天局（ESA）的宇航员最近与中国同行一起进行了生存技能训练。欧航局官员卡尔·伯奎斯特说，一些欧洲宇航员正在学习中文，为可能的联合任务做准备。

报道称，但美国对中国太空计划中的军事方面越来越担心。维也纳欧洲空间政策研究所的马尔科·阿利贝蒂说，自2013年以来，这一点尤其明显，当时中国表明，它可以向美国最敏感卫星追踪的远望轨道发射（火箭等）自动推进的武器，这表明它正在开发摧毁它们的能力。许多美国科学家赞成采取一种较为宽松的做法。但在“美国优先”的时代，美国航天局被允许与中国交好的可能性很小。

报道称，正如许多中国人所认为的那样，美国的行为进一步证实了一种长期持有的观点，即美国希望给中国崛起制造障碍。北京大学一位空间问题专家说，美国陷入了“冷战思维”。他说，如果美国当局不希望与中国合作，那么会有其他国家与中国合作。（编译/龙君）

责任编辑：刘光博