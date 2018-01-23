美媒：中国转型科技超级大国 25年全面逆袭

原标题：美媒：中国转型科技超级大国速度惊人 25年全面逆袭

资料图片：2017年10月24日，在科大讯飞（首届）全球1024开发者节展示区内，参观者在和智能语音机器人进行互动体验。新华社记者 郭晨 摄

参考消息网1月23日报道 美国《华盛顿邮报》网站1月21日发表题为《中国向科技超级大国的惊人转型》的文章称，美国国家科学基金会和国家科学委员会刚刚发表了两年一次的《科学与工程指标》（一份介绍美国技术现状的大部头文件）。其中包含了研究与发展、创新与工程的事实与数字。然而，报告的主要结论却涉及另一个国家：中国已经（或即将）成为科技超级大国。

文章认为，这应当在意料之中。毕竟，科技是经济发达社会和军事大国的知识基础，而中国渴望在这两个领域都成为世界领先者。尽管如此，中国取得的实际进步速度仍然令人惊叹。

文章称，别忘了，二十五年前，中国经济规模还微不足道，高科技部门还几乎不存在。根据“指标”报告，自那以来，中国发生了以下变化：

2015年，中国的研发开支已位居世界第二，占世界近2万亿美元总量的21%，仅次于美国的26%。但是，如果中国经济继续以现在的速度发展，中国很快将成为最大的研发开支国。2000年至2015年，中国的研发开支以年均18%的速度增长，是美国4%的速度的4倍以上。

中国研发团队发表的技术论文急剧增加。虽然美国和欧盟在生物医学学科方面的研究论文更多一些，可是中国在工程研究方面独占鳌头。论文引用率方面，美国超过中国，说明论文涉及基本研究问题，但中国正在迎头赶上。

中国的技术劳动力大幅增加。2000年至2014年，理工科本科毕业生数量从每年35.9万人左右增加到165万人。同一时期，美国理工科本科毕业生的数量从48.3万人增至74.2万人。

文章称，发展壮大的不仅仅是中国的技术领域。它还越来越雄心勃勃。中国大部分高科技生产曾经只组装其他地方制造的尖端零部件。报告指出，现在中国正在进军高端领域，“比如超级计算机和较小的喷气客机”。

报道称，当然，也有美中不足。中国在收获专利的数量上仍然落在后面。十年来，美国公司和发明者每年约占美国专利的一半左右，其余部分大多由欧洲人和日本人占据。同样别忘了，中国有14亿人口，是美国的4倍以上。因此，理所当然地，它需要更多的科学家、工程师和技术人员。

文章称，在一个没有民族主义、经济、种族和部族冲突的理性世界，所有这些并不特别令人震惊。技术是流动的，中国取得的进步其他地方也可以享受，反之亦然。

但文章同样渲染称，在目前这个纷争不断的世界，中国高超的技术实力可能构成“威胁”，正如国会监督机构——美中经济与安全评估委员会经常指出的那样。

文章称，“危险之一”是军事。如果中国在关键技术领域——卫星、导弹、网络战、人工智能、电磁武器——取得突破，其结果可能就是战略力量对比发生重大变化。

文章宣称，应对这种技术竞争的最佳办法就是重振美国自己的技术基础。比如：彻底修改移民政策，照顾高技能移民，而不是此前已经移民的亲属；增加防务开支，用于开发新技术，与中国抗衡；提高用于“基础研究”的其他联邦开支。

美国国家科学基金会主席弗朗斯·科多瓦说：“我们置身全球知识竞赛。我们今天或许是创新领先者，但其他国家正在迅速赶上。”（编译/郑国仪）

责任编辑：刘光博