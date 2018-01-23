中国游客出手阔绰 法媒：欧洲要用这些吸引财神

原标题：中国游客出手阔绰 法媒：欧洲要用这些小细节吸引“财神”

资料图片：2014年5月1日，游客冒雨在巴黎卢浮宫参观。新华社记者 陈晓伟 摄

参考消息网1月23日报道 法媒称，中国游客花钱大方，而且来欧洲旅游的人数在未来5年将激增将近70%，因此，欧洲各国正铺开红地毯、让客人们感到自己深受欢迎。

据法新社1月20日报道，欧洲旅游委员会称，2017年共有1240万中国人赴欧，其中多数为跟团游。中国旅游研究院预计，到2022年，这个数字将达到2080万。

在中欧旅游年于此间开幕之际，中国旅游研究院院长戴斌对法新社记者说：“几年前，中国人来欧洲只是为了购物。现在，他们越来越热衷于了解文化和农村。”

欧洲旅游委员会执行董事爱德华多·桑坦德说：“节日、烹饪课程……他们希望有个人体验，到访游客较少的地方。”

桑坦德说：“他们喜欢美食、音乐、蓝天……大多数来自（中国）沿海地区。”

报道称，中国是全球最大出国游市场——有1.29亿中国度假者出国旅游，占全球游客总数五分之一。

他们的支出是美国游客的两倍多——2016年，中国游客支出2610亿美元，而美国游客为1230亿美元。

向接待中国顾客的旅游公司发放认证的“欢迎中国”项目的执行总裁申晓亚说，小细节非常有助于让中国游客在欧洲感觉更自在。

他说：“给他们提供一杯热水，他们会非常高兴。”他指出，大多数中国人喜欢喝热水，而不是凉水。

酒店房间提供中文电视台和信号良好的wifi也是一个好主意。中国人喜欢的支付方式，比如银联卡、微信支付或支付宝，也是必备的。

报道称，中国旅游研究院院长戴斌说，欧洲应该减少针对中国游客的繁文缛节。他说：“我们希望欧洲能让中国人更容易获得签证。”

报道表示，获得很多东欧国家的签证是容易的。但要获得另一些国家的签证，却很难。戴斌说，中国游客希望一次游览数个国家，而不是一个国家。

他承诺，“作为回报，中国在发放签证时将变得更加灵活，欧洲人可以在没有签证的情况下在北京或上海逗留144个小时即6天”。

欧洲旅游委员会的数据显示，法国是中国游客赴欧旅游第一大目的地，61%游客希望前往法国，其次是德国和意大利，分别为37%和28%。

报道称，然而，情况近年来开始改变，东欧游正在兴起，这不仅是因为较易获得签证以及廉价航班增多。法国和德国近年来发生的一连串恐怖袭击事件也是因素之一。

例如，2016年赴塞尔维亚旅游的中国游客增加173%，赴黑山的游客增加近90%。（编译/裘芳）

责任编辑：刘光博