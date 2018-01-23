调查称仅1成北京居民生二孩 港媒:经济压力是主因

原标题：调查称仅一成北京居民生育二孩 港媒：经济压力大是主因

资料图片：社区工作人员（左）为居民介绍“全面二孩”政策（2016年1月14日摄）。新华社记者 王晓 摄

小患者在安徽医科大学第二附属医院儿科住院部新增病区病房内休息（12月6日摄）。数据显示，今年前8个月，全国住院分娩婴儿活产数为1162万，其中“二孩”占比过半，继续保持增长趋势。新华社记者 刘军喜 摄

在安徽省立医院南区儿科病房，儿科副主任医师朱守法在给小患者诊治（12月6日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

12月4日凌晨，在合肥一家医院的自助挂号机前，已有不少市民在等候挂妇产科号。新华社记者 刘军喜 摄

12月4日凌晨，在合肥一家医院的自助挂号机前，王传俊在为怀二宝的妻子挂妇产科的号。新华社记者 刘军喜 摄

杨召伟在合肥一家医院的自助挂号机前为怀二宝的爱人挂到了妇产科号，板凳、水杯、手机充电宝是他每次排队的必备物品（11月23日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

一大早，合肥一社区卫生服务中心排起了等候挂号的长队（11月4日摄）。新华社记者 刘军喜 摄

参考消息网1月23日报道 港媒称，根据政府的一项调查结果，将近60%的北京居民表示想要两个子女，但只有10%的人实际生育两个孩子。

据香港《南华早报》网站1月21日援引内地媒体报道，调查显示，虽有意愿但决定不生二孩的原因是经济压力大、教育和医疗缺乏保障。

报道称，此次调查涉及诸多社会问题，调查结果1月20日由北京市社工委发布。

报道称，中国在2015年取消了独生子女政策，现在每对夫妻可生育两个孩子。

但根据调查结果，在北京，生育两个孩子的意愿在过去15年里逐渐降低。2001年，70.4%的北京居民希望生育两个孩子；但10年以后，这个比例为69.5%。到了2016年，这个比例进一步降至58.6%。

报道称，尽管全国实行了二孩政策，但国家统计局的数字显示，去年的出生人数从2016年的1786万降至1723万。

劳动力——年龄在16岁到59岁之间的人口——去年也减少了500万人以上。与此同时，65岁以上老人所占比例继续上升，截至去年年底占中国总人口的11.4%，高于2016年的10.8%。（编译/何金娥）

责任编辑：刘光博