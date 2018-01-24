蔡英文最低工资3万元承诺遭讽:不圆梦也懒得圆谎?

原标题：蔡英文“3万梦想说”承诺要灰飞烟灭？ 前“立委”讽：不圆梦也懒得圆谎？

[环球网综合报道]台湾地区领导人蔡英文曾许诺民众2018要“最低工资3万元”，台“行政院”副院长施俊吉日前称，只要每年稳定调涨基本工资8%，到2024年就能达到蔡英文“梦想”的3万元。本以为施俊吉是在帮蔡英文圆梦，没想到蔡英文随即打脸道“（施俊吉的说法）只是一种数学的算法，基本工资调整必须顾及经济现实，不能够硬性执行”。

对此，前“立委”孙大千表示，蔡英文的表态简直是浇了所有劳工朋友一盆凉水。

台湾“联合新闻网”24日报道称，蔡英文去年底提出“三万梦想说”，现有施俊吉出谋献策，本以为蔡英文会欣然接受并加以考虑。没想到蔡英文非但不领情，还狠狠打脸施俊吉，说他只是“数学的算法”。

孙大千24日在脸书上发文，质问蔡英文“基本工资3万元”这个梦想，是否只是在“劳基法”修法过程中，抛出来安抚劳工朋友的反弹情绪的谎言？

对此，他还讽道“所以，当‘劳基法’修法通过后，蔡‘总统’既不想‘圆梦’，也懒得‘圆谎’了吗”？

对于基层劳工的低薪问题，孙大千说，这是“劳工心中永远的痛，更是台湾的‘国安问题’”。由于低薪，青年朋友不愿成家，不敢生育，不满现状，不想消费，台湾更因此走向螺旋式的衰退循环。孙大千说，本以为蔡英文已经意识到低薪问题的严重性，并且下定决心改善现况。如今，听到她打脸施俊吉的谈话，“真的是浇了所有劳工朋友一桶凉水。”

对于蔡英文的“3万梦想说”，国民党前桃园县议员彭基原在此前受访时就表示，蔡英文把“最低工资3万元”当作梦想。而这个数字在大陆一线城市早已实现，根本不是梦想。他感叹台湾面临低薪，无疑进入“新贫”阶段，反观大陆自信要在2020年达到全面小康。有工作有希望，长期潜移默化下，自然对于大陆更有信心，不只是经济认同，更是政治认同。

彭基原还表示，现在通讯软体这么发达，台湾年轻人到大陆工作，自然会跟在台湾、同年龄的朋友聊天，彼此问说：“你过得好不好？”聊起“起薪3万”的话题，就会打听到底是台币与人民币，若同年龄在大陆拿的薪水是3万元人民币，留在台湾工作的年轻人心里会怎样想？

责任编辑：初晓慧