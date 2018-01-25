英媒惊叹中国速度：9小时建成火车站 动用7列火车

参考消息网1月25日报道 英媒称，中国工人仅用9小时建成一座火车站，该项目是近年来中国完成的一系列令人印象深刻的基建项目之一。

据英国《独立报》网站1月23日报道，中国1500名工人仅用9个小时就建成了一座火车站。据报道，项目地点在福建省南部。组织工作犹如军事般精确，周末开工。

《独立报》援引新华社的报道称，中国南方龙岩市南龙火车站这个巨大的项目动用了7列火车和23台挖掘机。

项目施工单位中铁四局的负责人说，工人分成7个组，同时承担7项任务。

高铁南龙铁路线正在修建中，预计将于2018年年底完工。

铁路全长约152英里（246.55公里），可为中国东南部地区与中部地区提供主要交通连接。

高铁的设计时速为每小时124英里（200公里）。

报道称，该项目是中国近年来完成的一系列令人印象深刻的基础设施项目之一。

2016年，在中国偏远的西南地区贵州省平塘县，世界最大射电望远镜开始搜寻星体和星座信号，甚至外星生命。

这架直径500米的射电望远镜安装在令人惊叹、郁郁葱葱的喀斯特洼坑的天然盆地中。

项目耗时5年，投入巨资，规模大大超过波多黎各的阿雷西博天文台——用于搜寻星体信息的望远镜，科研人员还借此进行天文研究。

报道称，中国还建成了亚洲最大的水电站天荒坪水电站，为中国东部地区供电起到了重要作用。此外，还修建了广州歌剧院，2010年投入使用，是中国三大剧院之一。（编译/郑国仪）

资料图片：1月19日，施工人员在福建省龙岩市南龙铁路站改拨接现场作业。新华社记者 宋为伟 摄

责任编辑：张建利