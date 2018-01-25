扬言做空中国的人咋样了？外媒：损失超350亿美元

原标题：做空中国的人怎么样了？外媒：损失超350亿美元 被称“寡妇制造者”

参考消息网1月25日报道 英媒称，在2009年全球金融危机开始缓和后不久，对冲基金基尼科斯联合公司领导詹姆斯·夏诺斯认为，他找到了一个大型做空对象——中国，他开始做空那些将在中国硬着陆的情况下遭殃的公司，并且到处宣扬中国经济中“潜藏着危险”。他称，“最能说明泡沫存在的是信贷过度，而不是估值，眼下没有哪个国家比中国更加信贷过度。”此后，一群对冲基金经理很快跟进。

据英国《金融时报》网站1月24日报道，时间快进到2018年，看空中国的人大多已被迫咽下苦果。尽管中国经济已从10年前的两位数增速放缓，在2015年和2016年都曾遭遇颠簸，但每一次最终都平息了下来。许多人当初预测的债务危机和汇率崩盘都没有成真，2017年中国的国内生产总值（GDP）增长6.9%，这是两年来最快的增速。

报道称，很多中国怀疑论者认输了，他们遭受了尤为沉重的打击。根据纽约数据提供商S3 Partners的数据，2017年，做空在香港或者中国内地上市的中资公司的投资者遭受了逾350亿美元的损失，几乎是他们赌注的一半。博采众长基金公司的休·亨德利在2016年转为看多中国，但不得不在去年关闭了他的对冲基金；科连特咨询公司的马克·哈特在9月放弃了看空中国的头寸；护照资本公司的伯班克在12月关闭了他的旗舰基金。就连夏诺斯也表示，在他开始做空中国的交易以来，现在是他做空中国的头寸最小的时候。

为何看空中国的人大错特错？

报道称，海曼资本的巴斯曾称，中国将不得不通过大量消耗外汇储备来拯救金融部门，这将迫使人民币贬值。然而中国守住了阵地，人民币在2017年反弹，外汇储备再次增加，空头被无情地击溃。对很多投资者来说，大举做空中国的押注已经被交易员们沮丧地称为“寡妇制造者”。

“（做空中国）的交易当初势头很猛，但他们忽略了一个事实，那就是中国有意愿也有财力来应对这些问题，”太平洋投资管理公司的基金经理迈克尔·戈麦斯说，“这使形势发生了逆转。”

从上世纪80年代初起就投资于中国的对冲基金老将金登资本管理公司老板马克·金登表示，许多看空中国的人士只是误解了这个国家。他表示：“在所有这些噪音下，人们有时候很容易忘记中国是一个有管理的经济体，他们所有的债务都是自己欠自己的，他们还有数万亿美元的外汇储备。我关注中国很多年了，也许我在喝‘酷爱’饮料（Drinking the Kool-Aid，指在同伴压力之下接受危险的观念），但他们取得的成就是惊人的。”

报道称，就目前而言，投资者正沉浸于多年来覆盖面最广的全球经济增长，这在全球市场帮助引发了一轮涨势，中国的反弹在这其中发挥了重要作用，而多数投资者预计这一趋势将继续。

戈麦斯表示，太平洋投资管理公司投入“异常多的时间”评估中国，每个月都到中国评估其经济状况。他认为，中国总体上较好地应对了挑战。“我们没有放松警惕。但目前我们的评估是，这些问题都得到了遏制，”他说，“他们一只脚踩着油门，一只脚放在刹车上。”

资料图：休·亨德利。（英国《金融时报》网站）

责任编辑：张建利