港媒：保障船到位 中国首艘国产航母或即将海试

原标题：港媒：航母保障船到位 中国首艘国产航母或即将海试

参考消息网1月26日报道 港媒称，最新的照片显示，停泊在大连港的国产航母前方多了一艘白色邮轮。英国《简氏防务周刊》表示，这是舷号“89”的中国海军航母保障船，这表明中国的首艘国产航母海试即将开始。

据香港《星岛日报》网站1月25日援引英国《简氏防务周刊》报道，在中国海军首艘航母“辽宁”号海试期间，舷号“88”的“徐霞客”号保障船始终伴随其航行，该舰能为约2500名人员提供住宿和保障服务。

报道称，这艘编号“89”的保障船可能将在中国首艘国产航母试航中扮演相同角色。

报道认为，除了作为休息设施，这艘新的保障船似乎还将被作为工作设施使用，上面可能设置有办公室、会议室和分析设施，可容纳大量工程师、观察员，在航母海试期间可以对它的动力、推进、武器、锚泊等设备进行测试和检验，看它们是否安装就位并工作正常。

此外《简氏防务周刊》还称，中国目前虽然仅有单座歼-15固定翼舰载机在役，但已在研制多种舰载机，其中包括用于电子对抗的双座型的歼-15，以及具弹射起飞能力的歼-15战机，未来供中国第三艘航母使用。

资料图片：中国第二艘航空母舰下水仪式在中国船舶重工集团公司大连造船厂举行（2017年4月26日摄）。新华社记者 李刚 摄

责任编辑：张建利