中国这一婴儿神器让老外惊叹 西方学到新育儿法

原标题：中国这一婴儿“神器”让老外惊叹 西方从中学到一套新育儿法

参考消息网1月28日报道 英媒称，面对西式纸尿裤的攻势，中式“开裆裤”顽强抵抗，目前仍有一定规模的群众基础，未来有没有走出国门的可能？

据英国广播公司网站1月22日报道，如今北京最让老外跌眼镜的一幕之一便是“开裆裤”。寒冬腊月，蹒跚学步的宝宝裹着厚重的冬衣、下面却露着冻到红红的小屁股，不管是在街心花园还是购物中心，蹲下便就地“解决问题”，一旁站立等候的大人神态超自然……“老外”不禁暗自思忖：还有这种操作？

最近刚刚搬去北京的一位巴西律师就说，“上星期我在北京最豪华的一家购物中心看到一个孩子蹲下大便，完事了，妈妈捡起来……我感到很恐怖，太奇葩了！”

成与败？

报道称，在许多老外看来，“开裆裤”不文明、不卫生，结果可能是孩子受伤，但是中国仍有许多人（也有部分老外）认为，穿“开裆裤”可以让幼儿更快学会如厕。开裆并不意味着宝宝就可以随心所欲随时随地大小便，如同穿着纸尿裤那样，如果去错了地方，父母、或是帮着带宝宝的祖父祖母是要提出警告和批评的，这样宝宝就会更快懂得自己的身体反应，学会什么时间、去什么地点解决问题。

报道称，在中国，宝宝从三四个月大就开始接受如厕训练，在西方，父母通常要等到孩子一岁半以上。近年来，随着中国中产阶层队伍的飞速壮大，城市规模迅猛扩展，人们的行为模式也在改变，穿“开裆裤”的孩子在大都市虽然越来越少见，但在偏远地区还是相当普遍。不管是实体店内、还是购物网站上，各式各样的“开裆裤”依然琳琅满目。幼儿的、婴儿的、男宝宝的、女宝宝的、冬天的、夏天的、一览无余开着裆的、与时俱进安上拉链隐形开裆的，应有尽有。

脏与净？

英国广播公司记者在北京注意到，动物园附近的服装批发市场上，很难找到裆部完全封死的婴儿裤，“开裆裤”仍然有忠实的消费群体。在北京的胡同里，仍然可以看到穿“开裆裤”的孩子随时随地解决问题。后果呢？公共场所更脏、更臭不说，随地大小便，还有可能扩散细菌和疾病，这种现象在农村可能更严重。

在北京市中心一个高档住宅小区的街心公园里，贴着提醒妈妈不要让穿“开裆裤”的孩子玩滑梯的告示，这样做的目的是保护其他孩子，不要接触到细菌，避免细菌扩散、交叉感染，但如果所有的孩子都穿纸尿裤，就不会有这样的卫生和健康担忧了。

更环保？

报道称，纸尿裤刚刚进入中国的时候，曾是进步的象征，是中产家庭地位、身价的象征，但是许多普通家庭感觉价格难以承受，现在在一些偏远地区，纸尿裤也是要在养孩子的成本中掂量一下的。但中国人口众多、市场规模庞大，成为中外纸尿裤厂商眼中的天堂，2016年中国全面放开二孩政策，又给纸尿裤市场注入新活力。

报道称，伴随着纸尿裤渗透率快速提升，目前中国似乎已经形成一种共识，和其他许多“陋习”一样，“开裆裤”早晚、必须要被时代抛弃。但毋庸置疑的是，“开裆裤”确实更环保。特别是在中国这样一个人口14亿的国家，如何处理垃圾是个大问题——200亿纸尿裤，估计相当于350万吨垃圾。

出国门？

报道称，近年来，西方各国都出现了再次回到可循环使用尿布的运动，最大的动力之一就是保护地球。在英国和美国，还出现一种所谓的“排泄沟通”育儿法，而且人气呈涨势。坚持这样做的新爸爸、妈妈主张，宝宝从出生起就不穿纸尿裤，开始接受如厕训练。大人要密切观察宝宝，一有“异常”，立刻带去方便，宝宝会用自己的方式和父母沟通。父母要努力去理解。

报道表示，据说这个运动的灵感就来自中国宝宝穿“开裆裤”、大人给孩子“把尿”的传统。这么说来，“开裆裤”未来也有走向世界的可能？

开裆裤资料图。（英国广播公司网站）

责任编辑：张建利